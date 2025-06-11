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Не все знают об этом тесте: как узнать, не "накручивает" ли ваш счетчик лишнее

Руслан Иваненко
11 июня 2025, 00:04
232
Узнайте, как без приборов и вызова электрика проверить исправность электросчетчика у себя дома.
Электрика, счетчик
Электрик показал, как выявить неисправность счетчика за минуту / Колаж: Главред, фото: скриншот youtube.com

Вы узнаете:

  • Как понять, "накручивает" ли счетчик лишнее
  • Можно ли проверить счетчик без техники и знаний
  • Что означает мигающий светодиод на счетчике

Электросчетчик - это прибор, который измеряет потребление электроэнергии в вашем доме. Однако даже незначительная техническая погрешность может привести к дополнительным расходам, особенно если у вас установлены энергоемкие устройства, такие как бойлер, стиральная машина или духовой шкаф.

Главред решил выяснить, как самостоятельно проверить, исправно ли работает ваш электросчетчик.

Как отмечает специалист по электрике, для базовой проверки не нужно никаких специальных приборов. Главное - внимательно наблюдать за светодиодом на счетчике, который сигнализирует об интенсивности потребления электроэнергии. Также следует обратить внимание на коэффициент импульсов, отвечающий за учет 1 кВт-ч.

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"Чем чаще мигает светодиод - тем больше электроэнергии потребляется сейчас", - отмечает эксперт.

Метод №1: Полное отключение техники

Выключите все электроприборы в доме, исключительно из розеток. Если светодиод на счетчике продолжает мигать - или вы что-то забыли выключить, или счетчик работает некорректно.

Метод №2: Учет импульсов

Чтобы точнее проверить счетчик, подсчитайте импульсы светодиода. Для удобства коэффициент на корпусе счетчика можно разделить на 100. Чтобы ускорить тест, включите мощный прибор - например, электрочайник или микроволновую печь.

В случае выявления подозрительной работы счетчика эксперт советует обратиться в энергетическую компанию или инициировать техническую проверку прибора учета.

Больше подробностей - в видео на YouTube-канале "Энергомаг", где специалист наглядно демонстрирует процедуру проверки.

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