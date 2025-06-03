О секрете штрихкода знали лишь единицы: раскрыта хитрая уловка супермаркетов

Многие супермаркеты больше не используют стандартные даты годности, но применяют закодированные обозначения

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Как правильно читать штрихкод / Коллаж: Главред, фото: Pexels/Tiger Lily, Pexels/Anna Shvets

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Одна хитрость помогает расшифровать скрытые коды свежести

Как определить, какие продукты пролежат дольше

Некоторые покупатели обеспокоены тем, что не могут точно определить, как долго фрукты и овощи из супермаркетов останутся свежими после покупки.

Чтобы помочь в этом вопросе, пользователь TikTok под ником "skintdad" поделился полезной хитростью, которая помогает расшифровать скрытые коды свежести, указанные на упаковке, пишет The Sun.

В ролике, опубликованном для своих 3871 подписчиков, он рассказал, как определить, какие продукты пролежат дольше.

В подписи к видео говорится: "Простой способ понять, насколько свежи фрукты и овощи, и выбрать самые качественные на полке".

Согласно представленному объяснению, многие супермаркеты больше не используют стандартные даты годности. Вместо этого они применяют закодированные обозначения, которые можно прочитать, если знать, на что обращать внимание.

Эти обозначения представляют собой буквенно-цифровой код, в котором каждая буква соответствует определённому месяцу года.

/ Главред

В объяснении говорится значение букв:

A означает январь;

B — февраль;

C — март;

D — апрель;

и так далее по алфавиту.

"Например, если на упаковке стоит D27, это значит, что продукт был упакован 27 апреля", - поясняется в материале.

Такой способ помогает быстро понять, насколько товар свежий, и принять решение — стоит ли его брать или лучше поискать что-то свежее.

Для тех, кто не уверен, правильно ли было убрать привычные даты "годен до", этот простой способ может сыграть ключевую роль при выборе самых свежих овощей и фруктов.

Первоначально опубликованное видео собрало уже 124,3 тысячи просмотров, получило 1951 лайк и вызвало 161 комментарий.

Смотрите видео - интересные факты о штрихкоде:

Есть много интересных фактов, известных об обыкновенном штрихкоде. Об этом идет речь в материале на YouTube-канале Сніданок с 1+1.

Отмечается, что специальная отметка на товарах позволяет быстро узнать много полезной информации. Какой именно – об этом рассказали авторы материала.

Ранее сообщалось о том, что покупатели массово переворачивают товары в супермаркетах. В последнее время в супермаркетах Европы и Канады распространяется необычная тенденция - покупатели начали переворачивать товары.

Ранее Главред писал о том, почему в супермаркетах нет окон. Интересный аспект отказа от окон — влияние на поведение покупателей.

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