Почему в супермаркетах нет окон - профессор объяснил странный факт

Вы узнаете:
- Почему владельцы не делают окна в супермаркетах
- Как это влияет на покупателей
Если вы когда-либо задумывались, почему в супермаркетах почти нет окон, то ответ кроется в нескольких аспектах — от бизнес-концепции до энергоэффективности.
Энергосбережение и защита товаров
Одной из основных причин является концепция освещения. Например, сеть магазинов Dm предпочитает минимизировать естественный свет, оставляя его только в зоне входа, пишет Business Insider. Это связано с тем, что:
- Искусственное освещение обеспечивает равномерное освещение товаров на полках.
- Дневной свет может негативно влиять на упаковку продуктов, приводя к её выцветанию и ухудшению восприятия.
Кроме того, использование специальных стекол для защиты от ультрафиолета, как в случае с супермаркетом Aldi, показало, что дневной свет может приводить к нежелательным последствиям. Например, зимой пряники в магазине начинали таять после часа воздействия солнечного света.
Пространство и экономия
Профессор Матиас Штрейхер объясняет, что отказ от окон — это также вопрос оптимального использования пространства. Особенно в городских центрах, где стоимость аренды высока, вертикальные окна занимают слишком много места, которое можно использовать для стеллажей с товарами. Поэтому большие окна чаще встречаются в магазинах, расположенных в индустриальных парках.
Психология покупателя
Интересный аспект отказа от окон — влияние на поведение покупателей. Отсутствие естественного света снижает ощущение времени суток, что может способствовать:
- Увеличению времени, проведённого в магазине.
- Снижению влияния плохой погоды на настроение покупателей.
Однако эксперименты с естественным освещением всё же проводятся. Например, супермаркеты Edeka и Aldi тестируют панорамные окна в отдельных филиалах, чтобы улучшить обстановку и настроение клиентов.
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