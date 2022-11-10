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Из-за отключений света часть продуктов из супермаркетов опасна: что нельзя покупать

10 ноября 2022, 01:36

Если свет несколько раз в день отключают на 4-7 часов, то продукция испортится - на поверхности появится слизь, начнут размножаться бактерии, дрожжи.

Супермаркет
Какие продукты нельзя покупать в супермаркете из-за отключений света / Pixabay

В Украине уже которую неделю практикуются отключения света. Электричество отсутсвует по четыре и больше часов. В результате часть продуктов в магазинах может быть опасна для здоровья, так как из-за отключения электроэнергии не работают и холодильники. Какие продукты в связи с этим не стоит покупать, рассказали эксперты.

Доктор технических наук, профессор Лариса Баль-Прилипко заявила изданию Obozrevatel, что основные продукты, которые портятся быстрее всего из-за отключений света, это:

  • охлажденное мясо;
  • полуфабрикаты;
  • вареные колбасные изделия;
  • вареная колбаса, которая была не упакована, например, под вакуумом;
  • развесной творог;
  • рыбные продукты.

Срок употребления таких продуктов – максимум 72 часа.

Если свет несколько раз в день отключают на 4-7 часов, то продукция испортится - на поверхности появится слизь, начнут размножаться бактерии, дрожжи.

"То же касается и молочных продуктов, которые хранятся открытыми. Например, творог, его могут на развес продавать. Если он упакован и срок хранения пару суток – он еще может продержаться без холодильника пару часов, но тот, который взвешивают отдельно, нет. То есть свежие продукты, не упакованные под вакуумом, охлажденные, мясные, рыбные, молочные – конечно, с большой вероятностью испортятся", – объяснила эксперт.

Как понять, что продукт испорчен

Необходимо обязательно смотреть на упаковку товара, сроки хранения, указанные на этикетке, а также обратить внимание на то, где хранится этот продукт. Если написано, что температура должна быть в пределах 5-7°, этот товар должен лежать в холодильнике. Если его поместили прямо на прилавке, употребление этого продукта может быть опасным для здоровья.

Отключение электроэнергии в Украине

В результате массированного ракетного удара РФ по объектам энергетической инфраструктуры в Украине отменены стабилизационные графики почасовых отключений электроэнергии, которые были введены в регионах.

Мэр Киева Виталий Кличко не исключает, что из-за того, что российские оккупанты целенаправленно наносят сокрушительные удары по критической инфраструктуре Украины, Киев может полностью остаться без света, воды и связи.

Украине понадобится от трех до пяти недель для того, чтобы вернуть более или менее привычный уровень электроснабжения. Это произойдет при отсутствии новых атак со стороны российских оккупантов.

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