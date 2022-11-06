Отключение света экстренно вводят в 7 областях и Киеве: график на 7 ноября

Отключение света / УНИАН

7 ноября, в семи областях Украины и Киеве будут плановые отключения электроэнергии.

Как сообщили в Укрэнерго, соответствующие предписания уже получили региональные операторы распределительных сетей.

Где будут включать свет завтра:

Киев;

Киевская;

Черниговская;

Черкасская;

Житомирская;

Сумская;

Харьковская;

Полтавская область.

Когда начнутся отключения света

Как сообщили в "Укрэнерго", плановые отключения света начнутся в 6:00 и продлятся до конца суток.

"Кроме того, облэнерго могут проводить экстренные ограничения потребления, применяя графики аварийных отключений. Такие меры необходимы, чтобы избежать дефицита и не допустить перегрузки высоковольтной инфраструктуры", - отметили в компании.

Графики можно найти на сайтах облэнерго:

Отключения света в Украине

В ресурсоснабжающей организации YASNO ранее рассказали, что в Украине отключения света делят на два типа – аварийные и стабилизационные.

Аварийные применяются, когда инфраструктура повреждена в результате обстрелов оккупантов РФ. Такие отключения могут затянуться на неопределенное время.

Стабилизационные отключения вводятся для сбалансировки работы энергетических сетей по указанию Укрэнерго.

В Укрэнерго объяснили, почему так происходит – у одних украинцев долго нет света, а у других его отключают.

Дело в том, что диспетчеры следят не за домами, а за энергетическими сетями. Где потребление превышает разрешенные нормы, там свет отключают.

В больших городах есть дома, которые запитаны от линий, обеспечивающих электроснабжение больниц, школ, водоканалов и критических объектов, которые отключать нельзя.

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