Отключение света экстренно вводят в 7 областях и Киеве: график на 7 ноября

Как сообщили в "Укрэнерго", плановые отключения света начнутся в 6:00 и продлятся до конца суток.
7 ноября, в семи областях Украины и Киеве будут плановые отключения электроэнергии.
Как сообщили в Укрэнерго, соответствующие предписания уже получили региональные операторы распределительных сетей.
Где будут включать свет завтра:
- Киев;
- Киевская;
- Черниговская;
- Черкасская;
- Житомирская;
- Сумская;
- Харьковская;
- Полтавская область.
Когда начнутся отключения света
Как сообщили в "Укрэнерго", плановые отключения света начнутся в 6:00 и продлятся до конца суток.
"Кроме того, облэнерго могут проводить экстренные ограничения потребления, применяя графики аварийных отключений. Такие меры необходимы, чтобы избежать дефицита и не допустить перегрузки высоковольтной инфраструктуры", - отметили в компании.
Графики можно найти на сайтах облэнерго:
- Сумская область;
- Харьковская область;
- Полтавская область;
- Киевская область;
- Черниговская область;
- Черкасская область;
- Житомирская область;
- Киев.
Отключения света в Украине
В ресурсоснабжающей организации YASNO ранее рассказали, что в Украине отключения света делят на два типа – аварийные и стабилизационные.
Аварийные применяются, когда инфраструктура повреждена в результате обстрелов оккупантов РФ. Такие отключения могут затянуться на неопределенное время.
Стабилизационные отключения вводятся для сбалансировки работы энергетических сетей по указанию Укрэнерго.
В Укрэнерго объяснили, почему так происходит – у одних украинцев долго нет света, а у других его отключают.
Дело в том, что диспетчеры следят не за домами, а за энергетическими сетями. Где потребление превышает разрешенные нормы, там свет отключают.
В больших городах есть дома, которые запитаны от линий, обеспечивающих электроснабжение больниц, школ, водоканалов и критических объектов, которые отключать нельзя.
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