Покупатели массово переворачивают товары в супермаркетах - при чем здесь Трамп

В последнее время в супермаркетах Европы и Канады распространяется необычная тенденция - покупатели начали переворачивать товары.

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Почему покупатели переворачивают товары в супермаркетах / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, Reddit/Ikazinha

Вы узнаете:

Почему в супермаркетах переворачивают товары вверх дном

Что спровоцировало протест в Европе и Канаде

Покупатели в супермаркетах по всему миру устроили новый необычный протест - переворачивают американские товары на полках вверх дном. Это явление стало вирусным после последних торговых решений президента США Дональда Трампа и его политики в отношении Украины и западных союзников.

Главред узнал подробности протеста.

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Как начался протест

Главная причина протеста - политика США в отношении пошлин, введенных Трампом против ЕС, Великобритании и Канады, а также напряженность в отношениях Вашингтона с президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет Daily Express.

Движение получило популярность в Reddit, где пользователи делятся фотографиями перевернутых товаров и обсуждают свои действия.

География протеста

Участники движения сообщают о распространении этой акции в разных странах:

Испания: покупатели намеренно переворачивают товары, произведенные за пределами ЕС.

покупатели намеренно переворачивают товары, произведенные за пределами ЕС. Канада: в супермаркетах Ванкувера заметили многочисленные перевернутые американские продукты.

в супермаркетах Ванкувера заметили многочисленные перевернутые американские продукты. Швейцария: пользователи сообщают о переворачивании американских вин и других товаров.

пользователи сообщают о переворачивании американских вин и других товаров. Португалия: в сети Lidl покупатели присоединились к акции.

в сети Lidl покупатели присоединились к акции. Польша: некоторые магазины имеют незначительный импорт из США, но покупатели все же находят и переворачивают товары.

некоторые магазины имеют незначительный импорт из США, но покупатели все же находят и переворачивают товары. Дания: магазины начали специально маркировать товары, произведенные в Европе, чтобы помочь потребителям избегать американской продукции.

Как покупатели объясняют свои действия

71-летний швед Рейдар Сведаль заявил, что после последних событий в Белом доме решил полностью отказаться от американских товаров. Он считает, что 99% европейцев могут обойтись без 70% продукции из США, и это имело бы значительное экономическое влияние.

Пользователь Reddit из Великобритании написал: "Да, я покупаю британское, где могу. Глобализация затрудняет полный бойкот, но даже небольшие действия могут иметь значение". Другой добавил: "Я бойкотирую американские продукты, потому что не согласен с их действиями".

Несмотря на то, что этот протест носит преимущественно символический характер, он демонстрирует растущее недовольство торговой политикой США. Если тенденция продолжится, это может повлиять на продажи американских брендов в Европе и Канаде.

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Что такое Daily Express Daily Express - ежедневный таблоид, выходящий в Великобритании. Издание является главной газетой Express Newspapers, являющейся дочерней компанией холдинга Northern & Shell, чьим единоличным владельцем является Ричард Десмонд.

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