Покупатели массово переворачивают товары в супермаркетах - при чем здесь Трамп

Вы узнаете:
- Почему в супермаркетах переворачивают товары вверх дном
- Что спровоцировало протест в Европе и Канаде
Покупатели в супермаркетах по всему миру устроили новый необычный протест - переворачивают американские товары на полках вверх дном. Это явление стало вирусным после последних торговых решений президента США Дональда Трампа и его политики в отношении Украины и западных союзников.
Главред узнал подробности протеста.
Как начался протест
Главная причина протеста - политика США в отношении пошлин, введенных Трампом против ЕС, Великобритании и Канады, а также напряженность в отношениях Вашингтона с президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет Daily Express.
Движение получило популярность в Reddit, где пользователи делятся фотографиями перевернутых товаров и обсуждают свои действия.
География протеста
Участники движения сообщают о распространении этой акции в разных странах:
- Испания: покупатели намеренно переворачивают товары, произведенные за пределами ЕС.
- Канада: в супермаркетах Ванкувера заметили многочисленные перевернутые американские продукты.
- Швейцария: пользователи сообщают о переворачивании американских вин и других товаров.
- Португалия: в сети Lidl покупатели присоединились к акции.
- Польша: некоторые магазины имеют незначительный импорт из США, но покупатели все же находят и переворачивают товары.
- Дания: магазины начали специально маркировать товары, произведенные в Европе, чтобы помочь потребителям избегать американской продукции.
Как покупатели объясняют свои действия
71-летний швед Рейдар Сведаль заявил, что после последних событий в Белом доме решил полностью отказаться от американских товаров. Он считает, что 99% европейцев могут обойтись без 70% продукции из США, и это имело бы значительное экономическое влияние.
Пользователь Reddit из Великобритании написал: "Да, я покупаю британское, где могу. Глобализация затрудняет полный бойкот, но даже небольшие действия могут иметь значение". Другой добавил: "Я бойкотирую американские продукты, потому что не согласен с их действиями".
Несмотря на то, что этот протест носит преимущественно символический характер, он демонстрирует растущее недовольство торговой политикой США. Если тенденция продолжится, это может повлиять на продажи американских брендов в Европе и Канаде.
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Что такое Daily Express
Daily Express - ежедневный таблоид, выходящий в Великобритании.
Издание является главной газетой Express Newspapers, являющейся дочерней компанией холдинга Northern & Shell, чьим единоличным владельцем является Ричард Десмонд.
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