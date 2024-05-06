Как обманывают супермаркеты с овощами: эксперт предупредила о хитром трюке

Она призвала экономных покупателей внимательно изучать этикетки и не торопиться с покупками.

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Как обманывают супермаркеты / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Эксперт по супермаркетам предупреждает о хитром ценовом трюке, который заставляет покупателей тратить больше.

Потребительский психолог, который призвал покупателей быть внимательными при посещении прилавков, особенно когда они пытаются уложиться в бюджет, пишет TheMirror.

Широко распространено мнение, что упакованные фрукты и овощи стоят дороже, чем на развес. Однако это не всегда так, и ваш местный супермаркет вполне может использовать это предположение во вред вам.

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По словам доктора Катрин Янссон-Бойд из Университета Англия Раскин, супермаркеты намеренно делают так, чтобы было непонятно, сколько вы тратите на один продукт, зная, что многие занятые покупатели не найдут времени перепроверить этикетки.

The Daily Mirror The Daily Mirror - британская национальная газета в формате таблоид. Является первым представителем таблоидной журналистики.

Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Первоначально Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветовой и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

"Чтобы люди не могли мгновенно понять, в чем разница в цене, на упакованных товарах цена может быть указана за штуку, а на развес - в граммах. Если товары не сопоставимы напрямую, люди полагают, что их первоначальное мнение (что упакованные товары дороже) верно. Таким образом, потребители могут потратить больше, чем планировали", - пояснила эксперт.

В связи с этим она призвала экономных покупателей внимательно изучать этикетки и не торопиться с покупками.

"Не торопитесь в супермаркетах. Большинство людей проводят там всего около 30 минут, а это значит, что на каждую категорию товаров они могут потратить около 20 секунд. Этого времени просто недостаточно, чтобы усвоить всю информацию. Однако если люди будут проводить в магазине больше времени, это позволит покупателям тщательно обдумать цену - и наличие калькулятора может помочь!", - предупредила эксперт.

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