Результат ошарашил: химик Репич рассказал, сколько микробов в салатах из супермаркета

Главред расскажет, сколько микробов в готовой кулинарии и можно ли покупать готовые салаты из супермаркетов.

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Сколько микробов в салатах из супермаркета / коллаж: Главред, фото: скриншот ТикТок

Известный в Украине химик Глеб Репич решил провести исследование и проверить на микробы салаты из кулинарии "Сильпо". Главред расскажет о результатах экспертизы и вы сможете решить для себя, можно ли покупать салаты из супермаркетов.

Можно ли покупать готовые салаты - сколько в них микробов

Для того, чтобы провести эксперимент, Глеб Репич купил четыре готовых салата:

Мулен Руж

Оливье

Селедку под шубой

Натали

Затем с каждого салата химик взял мазок стерильной палочкой и искал признаки фекального загрязнения, то есть - бактерии группы кишечной палочки путем посева.

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Спустя сутки результаты эксперимента показали, что с мазка от салата "Натали" ничего не "выросло", также почти чистым оказался салат "Мулен руж" (за исключением нескольких микробных колоний). "Оливье" результатом не порадовал, там было более 10 микробных колоний. А вот "Селедка под шубой" показала худший результат. Там были целых три вида колоний микробов.

Также Репич рассказал, что будет, если такой салат съесть. Результаты эксперимента в лабаратории показали, что бактерии, найденные в салате "Оливье", чаще всего не являются вредными. Однако там были и другие виды колоний, наличие которых не допускается в готовых блюдах.

Те несколько бактерий, который были обнаружены в салате "Мулен Руж" - также недопустимы. "Селедка под шубой" в то же время показала худший результат - все найденные бактерии в нем - недопустимы в продуктах питания.

По итогу, в трех салатах из четырех были обнаружены бактерии группы кишечной палочки.

Смотрите видео Глеба Репича о готовых салатах из супермаркета:

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