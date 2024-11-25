Большинство даже не догадывается: можно ли вернуть товар без чека

Покупка товаров иногда сопровождается непредвиденными ситуациями и не все знают, можно ли по закону вернуть товар без чека.

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Можно ли сделать возврат без чека по закону / Колаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Как вернуть товар без чека

Когда магазин может отказать в возврате товара

Что делать, если магазин отказывается возвращать товар

Иногда товар в магазине может оказаться некачественным или просто не соответствовать ожиданиям и увидеть это не сразу возможно. Поэтому у многих была ситуация, когда возникал вопрос, а что делать, если потерян чек на товар, но его нужно вернуть?

Главред исследовал, что согласно Закону Украины "О защите прав потребителей", чек или другой документ, подтверждающий факт покупки, нужен для оформления возврата или обмена товара. Но отсутствие чека не лишает потребителя права на возврат товара.

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Поэтому, есть несколько способов, как доказать факт покупки без чека:

Если вы оплатили покупку картой, банковская выписка с датой, суммой и названием магазина является доказательством.

Если у вас осталось фото чека или его скан-копия, это также принимается как подтверждение.

Многие магазины ведут электронный учет продаж. Назвав дату и сумму покупки, вы можете попросить восстановить чек в базе данных магазина.

Однако следует понимать, что магазин может и не вернуть вам деньги. В каком случае могут отказать в возврате товара покупателю также трактует закон.

Если товар не имеет дефектов и полностью соответствует заявленным характеристикам, возврат не предусмотрен. Единственное исключение - покупка онлайн. Также может истечь срок возврата товаров - 14 дней со дня покупки.

Кроме этого товар может входить в перечень тех, которые не подлежат возврату - например, продукты питания, лекарства, или белье.

Что делать, если магазин отказывается принимать возврат

Если магазин отказывается принимать товар даже после предоставления доказательств покупки, попробуйте обратиться по направлению к администрации, написать официальное заявление, или же обратиться в Госпродпотребслужбу, в крайнем случае - судиться с магазином.

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