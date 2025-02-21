"Еда эмоциональна": миллионер дал совет, как сэкономить много денег

По мнению миллионера, отслеживать расходы на ресторан и еду на вынос в паре может быть довольно сложно.

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Как питаться дешево и полезно / коллаж: Главред, фото: скриншот с Youtube-канала "Дієтологиня Євміна"

Что сказал Рамит Сети

Люди тратят слишком много денег на еду

Изменение привычек в отношении еды - дело нелегкое

Большинство людей тратят слишком много денег на еду вне дома или на заказы из ресторанов на дом. Именно это самая большая категория, откуда можно высвободить деньги и перенаправить их на что-то более важное. Такое мнение высказал миллионер и ведущий сериала Netflix и автор бестселлера "Я научу тебя быть богатым" Рамит Сети в своей статье на Inc.

Автор Youtube-канала "Дієтологиня Євміна" также рассказала, как питаться дешево и полезно.

"Есть много причин, по которым расходы на ресторан, кажется, ускользают от нас. Еда эмоциональна - покупка ужина связана не только с голодом. Это удобство, импульсивность, вознаграждение и многое другое", - отметил автор.

По его словам, отслеживать расходы на ресторан и еду на вынос в паре может быть довольно сложно.

Чтобы это изменить, необходимо бдительно отслеживать траты и обязательно поддерживать друг друга при этом, ведь изменение привычек в отношении еды - дело нелегкое, добавил Рамит Сети.

"Начните с откровенного разговора с партнером: на что вы тратите слишком много? Где вы можете сократить расходы? Чем больше вы будете открыто и честно говорить об этих вещах, тем легче будет тратить деньги осмысленно", - посоветовал автор.

Смотрите видео о том, как питаться дешево и полезно.

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