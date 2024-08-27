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Почему нельзя пить кофе перед походом в магазин - объяснение психологов

Юрий Берендий
27 августа 2024, 17:25
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Психологи в ходе исследования обнаружили, что употребление кофе перед походом в магазин может привести к "импульсивным покупкам".
Почему нельзя пить кофе перед походом в магазин - объяснение психологов
Почему нельзя пить кофе перед походом в магазин / Коллаж Главред, фото: pexels

Многие не могут начать свой день без чашки горячего кофе. Однако, психологи предупреждают о неожиданных последствиях этого популярного напитка - особенно перед походом за покупками, сообщает Mirror.

Британское психологическое общество (BPS) поделилось своим взглядом на популярный напиток, ссылаясь на результаты неожиданного исследования.

"Знали ли вы, что употребление кофе перед походом за покупками может увеличить количество импульсивных покупок?", - спрашивают в @britishpsychsociety.

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"Люди, которые выпивали только одну чашку эспрессо перед походом в магазин, тратили на 50% больше денег, чем те, кто пил кофе без кофеина. Люди, которые пили кофеин, чувствовали себя более возбужденными, а когда мы возбуждены, мы склонны быть более импульсивными", - указывают они.

BPS ссылается на исследование 2022 года, в котором было проведено несколько экспериментов, чтобы понять, как кофеин влияет на покупательское поведение. Исследование проводилось в разных магазинах в разных странах, где всем покупателям предлагали бесплатную порцию эспрессо объемом 50 мл.

Примечательно, что ученые обнаружили, что употребление этого небольшого количества коррелировало с увеличением количества приобретенных товаров и общей суммой расходов. Люди, пьющие кофеин, также чаще покупали "гедонистические товары" - продукты, ассоциирующиеся с удовольствием, такие как масляный попкорн и шоколад. Такое поведение объясняется повышенным "энергетическим возбуждением" под воздействием стимулирующего эффекта кофеина.

Хотя эспрессо обычно содержит более 60 мг кофеина, ученые предполагают, что возбуждение может быть вызвано употреблением лишь 25-30 мг кофеина. Ряд популярных энергетических напитков и напитков на основе соды могут превышать эти уровни.

"В общем, ритейлеры могут получить финансовую выгоду, если покупатели будут потреблять кофеин до или во время покупок. Учитывая повсеместную доступность кофе и других кофеиносодержащих напитков, вполне вероятно, что многие покупатели потребляют значительное количество кофеина во время совершения покупок", - объясняют ученые.

The Daily Mirror

The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

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