Мощно действует на психологию: почему на самом деле в супермаркетах нет часов

Отсутствие часов в супермаркетах и ТРЦ имеет одно простое объяснение, суть заключается в том, чтобы посетитель проводим больше времени в помещении.

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Почему в супермаркетах нет часов - тонкости психологии / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Шопинг укоренился в нашей культуре, и даже когда мы были детьми, ничто не может сравниться с бесцельным блужданием по магазинам и остановками, чтобы перекусить. Но в следующий раз, когда вы будете совершать рейд по распродажам, оглянитесь вокруг и посмотрите, не увидите ли вы там часы. Скорее всего, вы этого не сделаете, и на это есть причина.

В разговоре с Metro психолог Лаура Гейге сказала, что это делается намеренно, в рамках "тщательно разработанной стратегии", которая основывается на "потребительской психологии".

"Торговые центры спроектированы как самодостаточные вселенные, где понятием времени тонко манипулируют. Намеренное отсутствие часов является стратегическим элементом психологии окружающей среды, направленным на то, чтобы отключить вас от течения времени", - добавила эксперт. видео дня

Проще говоря, чем меньше вы знаете о времени, тем дольше вы будете ходить по магазинам - следовательно, тем больше денег вы в конечном итоге выложите.

Торговые центры - не единственные места, где используют этот трюк, который часто называют "временным искажением" (то есть заставляют вас забыть о реальном мире).

Это не единственная тактика, которую используют торговые центры, чтобы привлечь вас: они также создают определенную атмосферу с помощью контролируемого освещения, температуры и фоновой музыки.

"Эти сенсорные сигналы призваны поднять настроение, снять стресс и ненавязчиво поощрить к покупкам, создавая среду, которая одновременно успокаивает и стимулирует", - объясняет Лаура.

Между тем, ни для кого не секрет, что магазины и супермаркеты также используют методы, которые побуждают людей тратить больше денег.

"Супермаркеты, как правило, играют медленную музыку, чтобы создать спокойную атмосферу без спешки, которая заставляет вас оставаться в магазине намного дольше", - рассказал Ричард Прайс, эксперт по экономии денег и директор одного из олнайл-супермаркетов.

"Чтобы бороться с этим, когда вы делаете еженедельный шопинг, обязательно установите для себя временной [лимит - ред.] - час - отличная отправная точка", - добавляет он.

С годами тележки для покупок стали больше, чтобы мы могли вместить в них больше вещей.

"Чем больше тележка, тем больше вероятность того, что вы потратите больше, поэтому старайтесь пользоваться ручной корзиной. Исследования показали, что когда размер тележки увеличивается вдвое, потребители покупают на 40% больше", - объясняет Ричард.

Он отмечает, что по-прежнему очень часто дорогие товары размещают на уровне глаз. Чтобы найти более дешевые альтернативы, просто попробуйте посмотреть чуть выше или ниже.

Что известно о Metro Metro - крупнейшая по тиражу бесплатная газета-таблоид в Великобритании. Издается в формате таблоида компанией DMG Media. Газета распространяется с понедельника по пятницу (за исключением государственных праздников и периода между Сочельником и Новым годом включительно) утром в общественных местах в Англии, Уэльсе и Шотландии. Копии также раздаются пешеходам, сообщает Википедия. В июле 2001 года Metro запустила интернет-версию газеты. В период с 2001 по 2014 год большинство статей печатного издания были опубликованы на этом сайте, а также дополнительный контент, доступный только в Интернете, такой как блоги и колонки с мнениями.

В 2014 году производство газеты и веб-сайта было разделено. В результате, с 2014 года газета Metro и Metro Online выпускаются отдельными организациями и пишутся независимо разными редакционными командами, оставаясь частью одной материнской компании.

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