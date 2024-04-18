Мужчина пошел в лес с металлоискателем и нашел редчайший клад

Поляк Ромуальд Осчак отправился со своим металлоискателем исследовать лес на востоке Польши, он наткнулся на удивительную находку - ученые говорят, что она имеет огромное значение для науки и истории региона.
Реликвия относится к эпохе неолита - времени, когда люди впервые научились развивать сельское хозяйство. Теперь исследователи надеются, что она откроет больше информации о том, какой была жизнь европейцев эпохи неолита, говорится в сообщении Люблинского воеводского хранителя памятников в Facebook.
Ромуальд Осчак - член Историко-этнографической ассоциации любителей земли Люблина. Ранее Осцяк сделал еще несколько находок, занимаясь металлодетекцией в этом районе. Только за последние несколько месяцев он обнаружил серп бронзового века, средневековый боевой топор и 27 монет времен правления короля Яна II Казимира Вазы.
Осчак отправился исследовать лес в окрестностях города Сиенница-Ружана, расположенного на востоке Польши. Нередко металлоискатели находят в этом районе артефакты времен мировых войн. Однако в этот раз Осчак обнаружил нечто гораздо более значительное: древний медный топор.
Трапециевидное лезвие длиной около шести дюймов с веерообразным краем и прямоугольной головкой. В общей сложности он весил около полутора фунтов, говорится в сообщении Люблинского воеводского хранителя памятников в Facebook. Когда Осцяк передал топор в отдел охраны памятников в Хелме, он получил удивительное известие о том, что ему более 6 000 лет.
Кто такие черные копатели?
Чёрные копатели — ставшее традиционным название для одиночек или групп, занимающихся нелегальным поиском исторических артефактов на археологических объектах, не имея на то официального разрешения.
"С научной точки зрения это самая ценная находка", - заявил в пресс-релизе Министерства науки и высшего образования Эдвин Розвалка, президент Историко-этнографической ассоциации любителей Люблинской земли.
"Многие искатели могут провести всю свою жизнь в скитаниях и не найти ничего столь же ценного".
Получив топор от Осциака, исследователи поняли, что у них в руках нечто особенное.
"Эта находка имеет огромное значение для науки и истории региона", - сказал в пресс-релизе Павел Вира, глава хелмского отделения Люблинского воеводского управления по охране памятников.
Исследователи датировали топор IV тысячелетием до нашей эры, периодом неолита.
По мнению исследователей, топор не был выкован в регионе, а, скорее всего, был привезен люблинско-волынским населением из Карпатского бассейна, который сейчас является западной частью Венгрии, или из Восточных Альп.
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