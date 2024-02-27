"Он был покрыт большой плитой": женщина перекапывала свой сад и нашла "сокровище"

Супружеская пара рассказала о том, как они были потрясены, когда вскопали свой сад - и обнаружили тайну.
Женщина по имени Бекс в своем видео в TikTok объяснила, что они и понятия не имели, что скрывается под травой, когда только переехали в свой дом.
Однако спустя несколько лет местные жители рассказали ей, что в их саду находится бомбоубежище.
По словам Бекс, пара никогда не сталкивалась с ним раньше, потому что оно "было закрыто большой толстой плитой".
"Нашла бомбоубежище в нашем саду", - говорит голос за кадром.
Далее она поделилась подборкой впечатляющих фотографий своей находки - и неудивительно, что пользователи социальных сетей были в восторге от того, что им удалось обнаружить этот особый уголок истории.
"Много копали... наконец-то докопались до ямы!", - пишет Бекс.
"Нашли множество крысиных ловушек, стеклянных бутылок, мисок и т.д.
"Много ржавых вещей и много пауков".
В ответ на вопрос одного человека, который спросил, ведет ли другой конец куда-нибудь, Бекс сказала: "Он выходит к нижней части дороги, но этот конец был запечатан.
"Так что единственный способ войти и выйти - через наш сад".
Далее Бекс рассказывает, что они изучили историю бомбоубежища и узнали, что оно было "убежищем для всех местных матерей и их детей".
Пост быстро набрал 1,6 миллиона просмотров и сотни комментариев от изумленных пользователей социальных сетей.
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