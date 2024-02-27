Она поделилась подборкой впечатляющих фотографий своей находки.

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"Он был покрыт большой плитой": женщина перекапывала свой сад и нашла "сокровище" / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Супружеская пара рассказала о том, как они были потрясены, когда вскопали свой сад - и обнаружили тайну.

Женщина по имени Бекс в своем видео в TikTok объяснила, что они и понятия не имели, что скрывается под травой, когда только переехали в свой дом.

Однако спустя несколько лет местные жители рассказали ей, что в их саду находится бомбоубежище.

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По словам Бекс, пара никогда не сталкивалась с ним раньше, потому что оно "было закрыто большой толстой плитой".

"Нашла бомбоубежище в нашем саду", - говорит голос за кадром.

Далее она поделилась подборкой впечатляющих фотографий своей находки - и неудивительно, что пользователи социальных сетей были в восторге от того, что им удалось обнаружить этот особый уголок истории.

"Много копали... наконец-то докопались до ямы!", - пишет Бекс.

Супружеская пара откопала бомбоубежище / скриншот с видео

"Нашли множество крысиных ловушек, стеклянных бутылок, мисок и т.д.

"Много ржавых вещей и много пауков".

В ответ на вопрос одного человека, который спросил, ведет ли другой конец куда-нибудь, Бекс сказала: "Он выходит к нижней части дороги, но этот конец был запечатан.

"Так что единственный способ войти и выйти - через наш сад".

Супружеская пара откопала бомбоубежище / скриншот с видео

Далее Бекс рассказывает, что они изучили историю бомбоубежища и узнали, что оно было "убежищем для всех местных матерей и их детей".

Пост быстро набрал 1,6 миллиона просмотров и сотни комментариев от изумленных пользователей социальных сетей.

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