УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

"Он был покрыт большой плитой": женщина перекапывала свой сад и нашла "сокровище"

Сергей Кущ
27 февраля 2024, 02:31
Она поделилась подборкой впечатляющих фотографий своей находки.
"Он был покрыт большой плитой": женщина перекапывала свой сад и нашла "сокровище"
"Он был покрыт большой плитой": женщина перекапывала свой сад и нашла "сокровище" / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Супружеская пара рассказала о том, как они были потрясены, когда вскопали свой сад - и обнаружили тайну.

Женщина по имени Бекс в своем видео в TikTok объяснила, что они и понятия не имели, что скрывается под травой, когда только переехали в свой дом.

Однако спустя несколько лет местные жители рассказали ей, что в их саду находится бомбоубежище.

видео дня

По словам Бекс, пара никогда не сталкивалась с ним раньше, потому что оно "было закрыто большой толстой плитой".

"Нашла бомбоубежище в нашем саду", - говорит голос за кадром.

Далее она поделилась подборкой впечатляющих фотографий своей находки - и неудивительно, что пользователи социальных сетей были в восторге от того, что им удалось обнаружить этот особый уголок истории.

"Много копали... наконец-то докопались до ямы!", - пишет Бекс.

Супружеская пара откопала бомбоубежище
Супружеская пара откопала бомбоубежище / скриншот с видео

"Нашли множество крысиных ловушек, стеклянных бутылок, мисок и т.д.

"Много ржавых вещей и много пауков".

В ответ на вопрос одного человека, который спросил, ведет ли другой конец куда-нибудь, Бекс сказала: "Он выходит к нижней части дороги, но этот конец был запечатан.

"Так что единственный способ войти и выйти - через наш сад".

Супружеская пара откопала бомбоубежище
Супружеская пара откопала бомбоубежище / скриншот с видео

Далее Бекс рассказывает, что они изучили историю бомбоубежища и узнали, что оно было "убежищем для всех местных матерей и их детей".

Пост быстро набрал 1,6 миллиона просмотров и сотни комментариев от изумленных пользователей социальных сетей.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
бомбоубежища интересные новости
Реклама

Главное за день

Германия предоставила Украине новый пакет помощи: что туда вошло

Германия предоставила Украине новый пакет помощи: что туда вошло

01:28 Украина
Россияне захватили еще два населенных пункта под Авдеевкой - DeepState

Россияне захватили еще два населенных пункта под Авдеевкой - DeepState

00:15 Украина
Магнитная буря сильно затягивается: Украину атаковал почти 5-балльный шторм

Магнитная буря сильно затягивается: Украину атаковал почти 5-балльный шторм

22:53 Синоптик
Все главные новости

Популярное

Россия пойдет в большое наступление: майор ВСУ назвал неожиданные сроки 22242

Россия пойдет в большое наступление: майор ВСУ назвал неожиданные сроки

РФ может пойти в наступление за пределами фронта: в ВСУ раскрыли возможности врага 21871

РФ может пойти в наступление за пределами фронта: в ВСУ раскрыли возможности врага

Путин может принять важное решение после выборов в РФ - майор ВСУ 17105

Путин может принять важное решение после выборов в РФ - майор ВСУ

Гороскоп Таро на март 2024: Овнам - смена планов, Тельцам - конфликт, Близнецам - деньги 14957

Гороскоп Таро на март 2024: Овнам - смена планов, Тельцам - конфликт, Близнецам - деньги

Последние новости

03:00

Звезда фильмов Marvel и "Стар Трека" умер от тяжелой болезни

02:42

Как правильно вырастить астры из семян: секреты для пышного цветения

02:31

"Он был покрыт большой плитой": женщина перекапывала свой сад и нашла "сокровище"

02:00

55-летняя Дженнифер Энистон спровоцировала слухи о помолвке - СМИВидео

01:30

Угроза нового штурма Киева: украинцам раскрыли неожиданный сценарий и срокиВидео

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

01:28

Германия предоставила Украине новый пакет помощи: что туда вошло

00:44

"Враг уже близко": оккупанты приблизились к еще одному городу

00:21

Путинистка Успенская отругала нетрезвую Пугачеву из-за песни: "Какого черта?"

00:15

Россияне захватили еще два населенных пункта под Авдеевкой - DeepState

Реклама
26 февраля, понедельник
22:53

Магнитная буря сильно затягивается: Украину атаковал почти 5-балльный шторм

22:47

У Украины новый опасный конкурент на Евровидении-2024 - букмекерыВидео

22:47

В Штатах раскрыли план: получит ли Украина замороженные активы РФ

22:45

Гудименко раскритиковал темпы мобилизации в Украине: преимущество за РоссиейВидео

22:33

Без помощи США будет тяжело, Сырский разрабатывает сразу два плана- Зеленский

22:06

Трамп собрался их выгнать: принца Гарри и Меган Маркл могут депортировать из США

21:39

Лунный календарь стрижек на март 2024: лучшие даты для окрашивания и завивки

21:26

Наступают с 3 направлений: еще один населенный пункт под Авдеевкой под угрозой оккупации

21:25

Как забыть бывшего, которого любишь: самый простой и действенный способВидео

21:06

Звезда популярного на ТВ шоу оскандалилась из-за выпадов в адрес Украины

20:53

Оккупанты окружают ВСУ: военный доложил ситуацию под Авдеевкой

Реклама
20:52

Жерара Депардье в пятый раз обвинили в изнасиловани

20:44

В военных кругах оценили озвученные Зеленским потери ВСУ в 31 тысячуВидео

20:17

Гороскоп на март 2024 для Стрельцов: астролог предрекла важные знакомства и романВидео

20:07

Как отмыть силиконовый чехол от желтизны: простые, но интересные советы

20:03

Умер популярный украинский блогер-миллионник Юрий Ворожко - ему было 32

19:57

Кому в Украине могут отменить выплаты пенсий: разъяснение Пенсионного фонда

19:44

Военный объяснил, в чем сложность ударов по Крымскому мостуВидео

19:41

В Украину врывается настоящая весна: где потеплеет до почти 20 градусов

19:31

В "Дії" появятся новые документы: в Украине запустили пилотный проект

19:10

Ситуация сложная: Украина может остаться без снарядов уже летом - Spiegel

19:10

Лунный календарь на 27 февраля: для кого критичен этот день

19:10

Сегодня США сдают Украину, а завтра - Тайваньмнение

19:03

Найти ошибку на картинке за 9 секунд смогут не все: загадка для самых сообразительных

18:50

Польские фермеры будут "искать" украинское зерно на границе с Германией и Литвой

18:49

"Лучшая мама в мире": старшая дочь Ольги Фреймут нежно поздравила ее с днем рождения

18:49

Сразу 55 путинистов: новые жесткие санкции против артистов РФ

18:46

"Многие женщины пойдут на войну": Тамерлан высказался о женской мобилизации

18:45

Оккупантов выбивают: в ВСУ рассказали об успехе на Авдеевском направлении

18:16

Мужчины будут носить на руках: шикарный рецепт вкуснейшего салата "Мужское счастье"Видео

18:14

FAVBET передал пограничникам 60 млн грн для строительства эшелонированных линий обороны

Реклама
17:57

Украинцы смогут получать деньги после покупок: президент анонсировал новую программу

17:50

РосСМИ нашли отца убитого летчика Кузьминова: тот в высказываниях не сдерживался

17:31

Очень важная примета 27 февраля: почему обязательно нужно завесить окна шторами

17:25

Украина догнала русских в изготовлении дронов-камикадзе - министр Камышин

16:56

"Какие же ужасные": сын Монатика попал в больницу

16:48

Как пережить расставание: чего не стоит делать сразу после разрыва

16:45

Шольц выступил против поставок Украине ракет Taurus и назвал причину

16:42

Зеленский подписал закон о демобилизации срочников

16:42

Фицо мерещатся планы НАТО и ЕС разместить в Украине войска

16:42

Военная помощь от ЕС: Зеленский рассказал, сколько снарядов получила Украина

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Гороскоп
Гороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп на завтраГороскоп Таро
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять