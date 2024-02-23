Головоломка на скорость: нужно найти загадочную панду на старинном фото

Головоломки и оптические иллюзии — это своего рода тренировка для ума. Готовы ли вы отвлечься от ежедневной рутины и немного "поразмять" мозг?
Посмотрите внимательно на изображение. Где-то в толпе скрывается панда. Ее очень сложно найти, поскольку фото выполнено в стиле сепия. Сможете ли вы заметить панду?
Головоломка действительно сложная. Она заставит призадуматься даже настоящих мастеров разгадывания.
Интересно, что эта головоломка была создана с использованием фотографии, снятой в 1978 году. Кстати, время на решение задачи ограничено - у вас есть всего лишь семь секунд.
Подсказка. Сосредоточьте свое внимание на правой части изображения.
Вам удалось обнаружить панду? Она спряталась между мужчиной в очках и женщиной.
Если вам все же не удалось ее заметить, то правильный ответ мы опубликовали ниже:
Еще одна головоломка с коалами и кроликом понравится и взрослым, и детям. Доставайте таймер и проверьте, насколько хорошее у вас зрение. Кроме того, решение таких задач способствует усилению концентрации и сосредоточенности.
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