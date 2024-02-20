Пушистый кролик спрятался среди коал: сможете ли вы его найти за 15 секунд

Головоломка с коалами и кроликом понравится и взрослым, и детям. Доставайте таймер и проверьте, насколько хорошее у вас зрение. Кроме того, решение таких задач способствует усилению концентрации и сосредоточенности.
Итак, посмотрите внимательно на картинку и попытайтесь найти спрятанного кролика среди коллажа из коал. У вас есть всего 15 секунд, чтобы обнаружить это милое животное.
Чтобы головоломку было легче решить, попробуйте увеличить изображение.
Если вам не удалось выследить улыбающегося кролика за 15 секунд – не сдавайтесь. Вы можете потратить столько времени, сколько нужно, чтобы разгадать головоломку.
Правильный ответ мы опубликовали ниже. Кролик находится в правом нижнем углу.
Знали ли вы, что, уделяя головоломкам всего пять минут в день, вы можете улучшить когнитивные способности. Чтобы потренироваться, найдите спящую собаку среди свернутых разноцветных полотенец. Звучит просто, но у вас есть всего 12 секунд, чтобы выполнить задание.
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