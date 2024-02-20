Пушистый кролик спрятался среди коал: сможете ли вы его найти за 15 секунд

Испытайте свое зрение в этой очаровательной головоломке с коалами.

https://glavred.info/life/pushistyy-krolik-spryatalsya-sredi-koal-smozhete-li-vy-ego-nayti-za-15-sekund-10543295.html Ссылка скопирована

Головоломка с кроликом понравится и взрослым, и детям / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, mirror.co.uk

Головоломка с коалами и кроликом понравится и взрослым, и детям. Доставайте таймер и проверьте, насколько хорошее у вас зрение. Кроме того, решение таких задач способствует усилению концентрации и сосредоточенности.

Итак, посмотрите внимательно на картинку и попытайтесь найти спрятанного кролика среди коллажа из коал. У вас есть всего 15 секунд, чтобы обнаружить это милое животное.

Вы нашли кролика? / Фото: mirror.co.uk

Чтобы головоломку было легче решить, попробуйте увеличить изображение.

видео дня

Если вам не удалось выследить улыбающегося кролика за 15 секунд – не сдавайтесь. Вы можете потратить столько времени, сколько нужно, чтобы разгадать головоломку.

Правильный ответ мы опубликовали ниже. Кролик находится в правом нижнем углу.

Теперь вы видите кролика? / Фото: mirror.co.uk

Знали ли вы, что, уделяя головоломкам всего пять минут в день, вы можете улучшить когнитивные способности. Чтобы потренироваться, найдите спящую собаку среди свернутых разноцветных полотенец. Звучит просто, но у вас есть всего 12 секунд, чтобы выполнить задание.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.