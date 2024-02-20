Головоломка на скорость: у вас стопроцентное зрение, если вы заметите собаку за 12 секунд

Тренировки для ума и зрения с помощью головоломок — хороший способ заставить мозг работать по-другому. Также они помогают улучшить концентрацию и память.
В новой сложной головоломке нужно найти спящую собаку среди свернутых разноцветных полотенец. Звучит просто, но у вас есть всего 12 секунд, чтобы выполнить задание. Поэтому не забудьте установить таймер и посмотреть, насколько вы внимательны к деталям.
Посмотрите, сможете ли вы заметить собаку среди полотенец в этой сложной оптической иллюзии:
Автор этой оптической иллюзии утверждает, что найти ответ могут лишь те, у кого очень хорошее зрение.
"Если вам удастся обнаружить собаку за отведенное время, ваш IQ будет выше среднего. Вы демонстрируете исключительный зрительный интеллект, быстрое мышление, когнитивные способности и замечательную способность к распознаванию образов", - сказал он.
Выделить определенные детали на изображениях может быть непросто. В складках полотенец трудно обнаружить собаку, тем более что цвета почти одинаковы.
Если у вас не получается найти правильный ответ, не сдавайтесь. Чем больше головоломок и оптических иллюзий вы будете разгадывать, тем лучше у вас будет получаться. Уделяя этому всего пять минут в день, вы можете улучшить когнитивные способности.
Правильный ответ мы опубликовали ниже:
Кстати, любите ли вы кошек? Если да, то попробуйте найти трех мурлык в саду всего за 15 секунд.
Также Главред предлагал вам проверить свое зрение с помощью загадочной головоломки - Только 2% людей могут обнаружить черепаху: головоломку нужно решить за 10 секунд.
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