Головоломка для любителей кошек: нужно найти трех мурлык в саду за 15 секунд

Если вы считаете себя зорким мастером головоломок, то у вас не должно возникнуть проблем с решением новой загадки.

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Головоломка с котами многих ставит в тупик / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, mirror.co.uk

Кошки любят прятаться в самых неожиданных местах - это знает каждый "кошатник". Если вы не только любите котиков, но и считаете себя зорким мастером головоломок, то у вас не должно возникнуть проблем с решением новой загадки.

Кстати, головоломки — отличный способ улучшить когнитивные функции и работу мозга. Вы можете попробовать разгадать несколько разных типов головоломок, а в результате - проверить свои способности и навыки решения проблем.

Итак, посмотрите внимательно на картинку. В этой особенно хаотичной головоломке вам предстоит найти не одного и не двух, а сразу трех котов, которые прячутся в своем любимом укрытии - саду.

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На картинке изображено множество других вещей, которые пытаются отвлечь ваше внимание, поэтому нужно сосредоточиться. Если вы будете сохранять спокойствие, хладнокровие и собранность, то проблем с поиском животных не возникнет.

На этом изображении прячутся три хитрых кота / mirror.co.uk

По словам создателей головоломки, у вас "идеальное зрение", если вы можете найти кошек всего за 15 секунд.

Подсказка. Не обращайте внимания на верхнюю половину изображения и сосредоточьте свое внимание на нижней половине. Один из котов прячется на виду, а двое других больше замаскированы.

Правильный ответ. Один кот прячется в тачке, второй - нюхает цветок, а третий - отдыхает на стуле.

Правильный ответ на головоломку / mirror.co.uk

Ранее Главред предлагал найти на картинке четвертого медведя за всего 36 секунд. К слову, лишь каждый пятый может решить эту головоломку.

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