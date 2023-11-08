Кот совершает одно важное действие, если вас любит

Кошки могут спать везде, но только возле хозяев чувствуют себя в полной безопасности. Читайте, почему кошки спят возле головы.

https://glavred.info/life/kot-sovershaet-odno-vazhnoe-deystvie-esli-vas-lyubit-10515127.html Ссылка скопирована

Читайте, почему кошка с утра лезет в лицо / Коллаж Главреда. Фото: pexels.com

Кошки выбирают самые неожиданные места для отдыха, однако, если говорить о полноценном цикле сна, эти животные стараются лечь поближе к своим хозяевам. Конечно, это касается далеко не всех домашних питомцев, ведь ключевым здесь является отношение к котенку его владельца. Чем ближе к вам кошка - тем больше она вам доверяет.

Почему кошка любит спать в волосах

Есть несколько любимых мест, где кошка чаще всего засыпает. В первую очередь - голова и волосы владельца. Кошек сильно успокаивает запах членов семьи, именно по нему (и еще интонации) животное идентифицирует вас как "своего" человека. Потому контакт с кожей и волосами для кошек просто необходим. По этой же причине кот спит на подушке у головы и рядом с лицом.

Как понять, что кошка выбрала себе хозяина

Животное совершает ряд действий, чтобы выразить приверженность человеку. Известно, что кошки могут не помнить владельца в лицо, но запомнить его голос, реакцию, запах и даже особенности ходьбы. Если появляется кто-то чужой - кот обязательно узнает об этом именно по этим критериям.

видео дня

В связи с этим у кошек очень развита мимика, слух и нюх. Кошки различают вашу улыбку и грусть. Если человек улыбается - кот мурлыкает, садится на колени или проводит носом по вашей открытой коже. Совсем другая реакция, если кот чувствует вашу грусть или страх - животное будет вести себя намного тише и, по возможности, спрячется в другой комнате.

Сойтись с котом позволит их регулярное кормление, забота, расчесывание и другие приятные мелочи, которые заставят кошку мурлыкать.

Как узнать, любит ли вас кошка

Обычно кошки сильно привязаны к месту, но не к хозяевам. Если в доме появляется новый человек - они, скорее всего, сперва будут прятаться, но затем непринятие быстро перерастет в привычку.

Но главным признаком того, что кот вас полюбил, пожалуй, является проявление его доверия к вам. Это выражается прежде всего в его позе сна: если спит на боку или раскрывает живот - точно вам доверяет, так как обнажает перед вами свое самое уязвимое место.

Вас также могут заинтересовать новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.