Кот совершает одно важное действие, если вас любит

Кошки выбирают самые неожиданные места для отдыха, однако, если говорить о полноценном цикле сна, эти животные стараются лечь поближе к своим хозяевам. Конечно, это касается далеко не всех домашних питомцев, ведь ключевым здесь является отношение к котенку его владельца. Чем ближе к вам кошка - тем больше она вам доверяет.
Почему кошка любит спать в волосах
Есть несколько любимых мест, где кошка чаще всего засыпает. В первую очередь - голова и волосы владельца. Кошек сильно успокаивает запах членов семьи, именно по нему (и еще интонации) животное идентифицирует вас как "своего" человека. Потому контакт с кожей и волосами для кошек просто необходим. По этой же причине кот спит на подушке у головы и рядом с лицом.
Как понять, что кошка выбрала себе хозяина
Животное совершает ряд действий, чтобы выразить приверженность человеку. Известно, что кошки могут не помнить владельца в лицо, но запомнить его голос, реакцию, запах и даже особенности ходьбы. Если появляется кто-то чужой - кот обязательно узнает об этом именно по этим критериям.
В связи с этим у кошек очень развита мимика, слух и нюх. Кошки различают вашу улыбку и грусть. Если человек улыбается - кот мурлыкает, садится на колени или проводит носом по вашей открытой коже. Совсем другая реакция, если кот чувствует вашу грусть или страх - животное будет вести себя намного тише и, по возможности, спрячется в другой комнате.
Сойтись с котом позволит их регулярное кормление, забота, расчесывание и другие приятные мелочи, которые заставят кошку мурлыкать.
Как узнать, любит ли вас кошка
Обычно кошки сильно привязаны к месту, но не к хозяевам. Если в доме появляется новый человек - они, скорее всего, сперва будут прятаться, но затем непринятие быстро перерастет в привычку.
Но главным признаком того, что кот вас полюбил, пожалуй, является проявление его доверия к вам. Это выражается прежде всего в его позе сна: если спит на боку или раскрывает живот - точно вам доверяет, так как обнажает перед вами свое самое уязвимое место.
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