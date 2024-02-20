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Головоломка для тех, у кого зрение, как у ястреба: надо за 11 секунд найти помидор

Андрей Ганчук
20 февраля 2024, 05:30
Разгадайте очень занимательную, но крайне непростую головоломку – нужно на картинке среди множества вишен отыскать спрятанный от всех помидор.
Загадка
Найдите помидор за 11 секунд / Jagranjosh

Когда одолевает усталость и рутина, самое время разгадывать головоломки. Оптические иллюзии хорошо великолепно тренируют логику, внимательность и креативность. На этот раз нам нужно разгадать сложную головоломку с вишнями и помидором.

Головоломка от Jagranjosh достаточно непростая, надо отыскать помидор, которого, казалось бы, на изображении нет. Чтобы разгадать иллюзию, следует проявить особенную внимательность.

На картинке – множество вишен. Среди них спрятан помидор, который нам нужно найти. Проблема лишь в том, что помидор тоже красного цвета и похож на вишню. Поэтому для того, чтобы найти ответ, нужно очень постараться.

видео дня

Дается всего 11 секунд! Готовы? Тогда поехали!

Загадка 1
Внимательно смотрите на картинку, и вы найдете помидор / Jagranjosh

Не удалось найти помидор? Держите правильный ответ: помидор слева по центру. Правильный ответ обведен в кружочек.

Разгадка 2
Если нашли помидор, вы очень внимательный человек / Jagranjosh

Предлагаем попробовать разгадать и другие головоломки. Например, есть оптическая иллюзия, где надо за 11 секунд найти морковку. На картинке изображены люди, которые красят забор. И где-то там они спрятали морковку.

Также вы можете разгадать головоломку для тех, у кого великолепное зрение. На картинке, где множество одинаковых ананасов, нужно найти тот, который отличается от других. На решение задачки всего 3 секунды.

А еще у нас есть головоломка, где надо за 15 секунд найти лягушку. В комнате, где спит девочка, есть много игрушек и вещей. Но где-то также расположена и лягушка, которую нелегко отыскать.

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