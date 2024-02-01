Головоломка для тех, у кого великолепное зрение: надо за 3 секунды найти ананас

Разгадайте простую, но очень хитрую головоломку – вам нужно будет отыскать особенный ананас, который отличается от всех, которые вы видите на картинке.

https://glavred.info/life/golovolomka-dlya-teh-u-kogo-velikolepnoe-zrenie-nado-za-3-sekundy-nayti-ananas-10537913.html Ссылка скопирована

Найдите ананас за 3 секунды / Jagranjosh

Порой каждому из нас дома или на работе хочется немного отвлечься. В таких ситуациях можно разгадывать головоломки. Веселые оптические иллюзии помогут потренировать мозг и немного расслабиться. На этот раз нужно найти особенный ананас.

Головоломка от Jagranjosh достаточно простая, чтобы ее разгадать, не нужно обладать какими-либо незаурядными способностями. Надо только внимательно посмотреть на картинку и быстро рассмотреть каждый ананас.

На изображении – множество ананасов, они изображены в несколько рядов. Ваша задача состоит в том, чтобы найти особенный ананас, который отличается от всех.

видео дня

Дается всего 3 секунды! Готовы? Тогда поехали!

Внимательно смотрите на картинку, и вы быстро найдете особенный ананас / Jagranjosh

Не удалось найти особенный ананас? Ловите подсказку: ананас, который отличается от всех, во втором ряду справа. Он обведен в красный кружочек. Фрукт отличается от других – у него немного другая структура кожуры, а оттенок цвета оранжевый, тогда как у остальных он желтоватый.

Если нашли ананас, у вас великолепное зрение / Jagranjosh

Не расстраивайтесь, если не удалось разгадать головоломку. Пробуйте разгадывать другие оптические иллюзии. Например, головоломку, где надо за 7 секунд найти черепаху. Она сидит и наблюдает за тем, как люди убираются в парке.

Также вы можете попробовать разгадать головоломку для тех, у кого зрение ястреба. Нужно за 4 секунды найти букву Y среди множества X. Внимательно смотрите на картинку и вы быстро найдете правильный ответ.

А еще у нас есть оптическая иллюзия, где надо за 15 секунд найти лягушку. В комнате, где спит девочка, много игрушек. Однако сама лягушка затаилась в неожиданном месте.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.