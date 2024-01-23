Головоломка для тех, у кого блестящее зрение: надо за 7 секунд найти черепаху

Попробуйте разгадать любопытную и очень увлекательную головоломку – вам нужно будет быстро отыскать черепаху, которая прячется в парке среди людей.

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Найдите черепаху за 7 секунд / Jagranjosh

Скучные будни или рутинную работу могут прекрасно разнообразить головоломки. Оптические иллюзии позволяют отвлечься от привычных дел и потренировать мозг. На этот раз нам нужно найти черепаху в парке.

Головоломка от Jagranjosh на самом деле очень простая, чтобы ее разгадать, достаточно внимательно посмотреть на картинку и не акцентировать внимание на людях и животных, которые показаны на изображении.

На картинке – семьи с детьми, они пришли в парк, чтобы убрать там мусор. За происходящим наблюдают даже птички и енот. Но вам нужно найти черепаху.

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Смотрите внимательно на картинку, и вы найдете черепаху / Jagranjosh

Дается всего 7 секунд. Готовы? Тогда поехали!

Не удалось найти черепаху? Не расстраивайтесь и ловите подсказку: она возле девушки, которая слева в верхнем углу что-то складывает в мешок. Черепаха сидит и наблюдает.

Если нашли черепаху, у вас прекрасное зрение / Jagranjosh

Не расстраивайтесь, если не удалось найти правильный ответ, а тренируйтесь. Например, вы можете попробовать разгадать головоломку, где надо за 3 секунды найти лису. Нужно быстро отыскать животное, которое отличается от других.

Кроме того, можно попробовать разгадать головоломку для самых находчивых. Среди букв M, которых очень много на картинке, нужно отыскать W. Дается лишь 4 секунды.

А еще у нас есть головоломка для веселых и находчивых. Нужно за 9 секунд найти сразу трех животных – льва, мышку и кошку. Фишка в том, что всех животных нужно найти одновременно.

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