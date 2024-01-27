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Головоломка для тех, у кого зрение ястреба: надо за 4 секунды найти букву Y

Андрей Ганчук
27 января 2024, 05:30
Разгадайте интересную оптическую иллюзию – среди множества букв X нужно отыскать Y, но сделать это не так просто, как кажется на первый взгляд.
загадка
Найдите букву Y всего за 4 секунды / Jagranjosh

Когда надоедают рутинные будни и приедается работа, можно разгадывать головоломки. Оптические иллюзии позволят отвлечься, переключить внимание и потренировать мозг. На этот раз нам нужно отыскать Y на таблице с другими буквами.

Головоломка от Jagranjosh совершенно не сложная, но чтобы ее разгадать, нужно внимательно посмотреть на картинку. Вы найдете правильный ответ, как только удастся хорошо сосредоточиться.

На картинке – таблица из множества букв X. Где-то среди них есть и буква Y, которую вам и нужно найти.

видео дня

Дайтся всего 4 секунды! Готовы? Тогда поехали!

загадка
Смотрите внимательно на картинку, и вы разгадаете головоломку / Jagranjosh

Не удалось найти правильный ответ? Держите подсказку – правильный ответ обведен кружочком.

Разгадка
Если удалось найти букву Y, вы очень внимательный человек / Jagranjosh

Не расстраивайтесь, если не удалось разгадать головоломку – тренируйтесь, и у вас все обязательно получится. К примеру, вы можете попробовать разгадать оптическую иллюзию, где надо найти букву W всего за 4 секунды. Возможно, вам удастся разгадать похожую на эту головоломку.

Также вы можете попробовать разгадать головоломку для тех, у кого блестящее зрение. Нужно за 7 секунд найти черепаху, которая наблюдает за людьми в парке.

А еще у нас есть головоломка для тех, у кого прекрасное зрение – нужно за 4 секунды найти апельсин. Фрукт отличается от других и вам понадобится разобраться, в чем же отличие.

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