Головоломка для тех, у кого прекрасное зрение: надо за 4 секунды найти апельсин

Разгадайте занимательную, но не самую простую головоломку – нужно очень быстро попытаться обнаружить апельсин, который отличается от других на картинке.

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Найдите апельсин за 4 секунды / TheTab

После новогодних праздников приходится возвращаться к рутинным рабочим будням. Чтобы разнообразить картину, пробуйте разгадывать головоломки. Веселые оптические иллюзии обязательно помогут запустить креативное мышление. На это раз нам нужно найти среди апельсинов такой фрукт, который не похож на другие.

Головоломка от TheTab не самая легкая, чтобы ее разгадать, придется очень внимательно смотреть на картинку и проявить максимальную концентрацию. Вам нужно будет детально изучить изображение.

На картинке – множество апельсинов. На первый взгляд, они все одинаковые. Однако есть среди них апельсин, который немного отличается от всех. И нам нужно не похожий на остальные фрукт.

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Смотрите внимательно на картинку, и вы найдете апельсин / TheTab

Дается всего 4 секунды? Готовы? Тогда поехали!

Не получилось разгадать головоломку? Держите правильный ответ: особенный апельсин находится справа, в последнем ряду – третий снизу. Отличие от других в том, что он повернут под другим углом: все апельсины слегка наклонены, а этот смотрит вперед головой.

Если удалось разгадать головоломку, вы очень внимательный человек / TheTab

Пробуйте разгадывать и другие оптические иллюзии. Например, у нас есть головоломка, где надо найти овечку за 8 секунд. Она спряталась среди множества Дедов морозов, и отыскать ее не так то и просто.

Также вы можете разгадать головоломку для тех, у кого блестящее зрение. Там, среди шалфея, шишек и цветов, нужно найти елку. Дается всего 15 секунд.

А еще у нас есть головоломка для веселых и находчивых. На картинке нужно найти сразу трех зверей – льва, кошку и мышку. Правильный ответ следует дать за 9 секунд.

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