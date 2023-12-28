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Головоломка для тех, у кого блестящее зрение: надо за 15 секунд найти елку

Андрей Ганчук
28 декабря 2023, 18:09
Попробуйте разгадать очень непростую, но увлекательную головоломку – на картинке, где изображены шалфей, шишки и цветы, нужно отыскать новогоднюю елку.
Главное
Найдите елку за 15 секунд / Іndiatimes

Праздники – прекрасный период, чтобы весело проводить время с друзьями и семьей. Вы можете играть не только в привычные настольные игры, но и разгадывать головоломки. Оптические иллюзии станут отличной тренировкой мозга. На этот раз нам нужно найти новогоднюю елку.

Головоломка, которую нам предлагает разгадать Іndiatimes, очень нелегкая, но весьма занимательная. На первый взгляд, кажется, что никакой елки здесь и нет. Понадобится максимальная концентрация, чтобы ее найти.

На картинке – шишки, шалфей и цветы. Среди них где-то затерялась елка, которую вам и предстоит отыскать.

видео дня

Дается целых 15 секунд! Готовы? Тогда поехали!

Загадка
Смотрите внимательно на картинку и вам удастся найти елку / Іndiatimes

Не удалось найти елку? Ловите подсказку – она в правом нижнем углу. Ответ обведен в кружочек.

Разгадка
Если нашли елку, вы очень внимательный человек / Іndiatimes

Не расстраивайтесь, если не получилось решить задачку. Пробуйте разгадывать другие оптические иллюзии. Например, у нас есть для вас головоломка, где надо найти букву O за 3 секунды. Среди множества букв Q закралась нужная нам O, которую и придется найти.

Также вы можете попробовать разгадать головоломку для тех, у кого великолепное зрение. Там нужно за 10 секунд найти цифру 257, которая похожа на буквы, изображенные на картинке.

А еще у нас есть головоломка, где надо за 7 секунд найти щенка. Хозяйка ищет серого пса, который спрятался от всех в парке. Отыскать собаку и вправду нелегко.

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