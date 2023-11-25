Головоломка для самых внимательных: надо за 7 секунд найти панду

Когда на работе или дома вас одолевает скука, пробуйте разгадать головоломки. Пожалуй, это один из лучших способов расслабиться и потренировать свою концентрацию. На этот раз нам нужно найти особенную панду.
Головоломка от Jagranjosh веселая, интересная, но и не совсем простая. Чтобы ее разгадать, нужно очень внимательно разглядывать картинку.
На изображении – панды. На первый взгляд, они все одинаковые, но это ошибочное понимание. Среди них есть панда, которая отличается. Ее нужно найти всего за 7 секунд.
Готовы? Тогда поехали!
Не получилось? Ловите ответ – панда, которая не похожа на других, в правом нижнем углу. У нее отрытый рот, тогда как у других панд – закрытый.
Вы можете ознакомиться и с другими оптическими иллюзиями. К примеру, с веселой головоломкой для самых внимательных, где надо найти кошку за 10 секунд. Кошка совсем рядом, но заметить ее не так и просто.
Кроме того, есть и головоломка для веселых и находчивых, в которой нужно за 7 секунд найти овечку. Вы удивитесь, когда сможете разгадать эту иллюзию.
Также советуем головоломку для тех, у кого блестящее зрение: надо за 7 секунд найти лягушку. Это непростая иллюзия, где много сюжетов, чтобы максимально вас запутать.
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