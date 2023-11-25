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Головоломка для самых внимательных: надо за 7 секунд найти панду

Андрей Ганчук
25 ноября 2023, 18:17
Попробуйте разгадать занимательную головоломку – среди абсолютно одинаковых панд нужно найти ту, которая отличается от всех, но лишь по одному признаку.
Загадка
Найдите особенную панду за 7 секунд / Jagranjosh

Когда на работе или дома вас одолевает скука, пробуйте разгадать головоломки. Пожалуй, это один из лучших способов расслабиться и потренировать свою концентрацию. На этот раз нам нужно найти особенную панду.

Головоломка от Jagranjosh веселая, интересная, но и не совсем простая. Чтобы ее разгадать, нужно очень внимательно разглядывать картинку.

На изображении – панды. На первый взгляд, они все одинаковые, но это ошибочное понимание. Среди них есть панда, которая отличается. Ее нужно найти всего за 7 секунд.

видео дня
Загадка
Найти панду непросто, смотрите внимательно на картинку / Jagranjosh

Готовы? Тогда поехали!

Не получилось? Ловите ответ – панда, которая не похожа на других, в правом нижнем углу. У нее отрытый рот, тогда как у других панд – закрытый.

Разгадка
Если смогли найти панду, вы очень внимательный человек / Jagranjosh

Вы можете ознакомиться и с другими оптическими иллюзиями. К примеру, с веселой головоломкой для самых внимательных, где надо найти кошку за 10 секунд. Кошка совсем рядом, но заметить ее не так и просто.

Кроме того, есть и головоломка для веселых и находчивых, в которой нужно за 7 секунд найти овечку. Вы удивитесь, когда сможете разгадать эту иллюзию.

Также советуем головоломку для тех, у кого блестящее зрение: надо за 7 секунд найти лягушку. Это непростая иллюзия, где много сюжетов, чтобы максимально вас запутать.

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