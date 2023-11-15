Веселая головоломка для самых внимательных: надо найти кошку за 10 секунд

Попробуйте разгадать занимательную и очень хитрую головоломку – нужно отыскать кота, который, на самом деле, не очень хорошо спрятался от вас.

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Найдите спрятавшегося у дома кота за 10 секунд / Times Entertainment

Каждый из нас порой сталкивается со скукой и рутиной на работе. В таких ситуациях можно просто переключить внимание и поразгадывать головоломки. Оптические иллюзии помогут вам потренировать мозг, прокачать эрудицию и смекалку.

Головоломка, которую посоветовал нам разгадать Times Entertainment, веселая, но не очень легкая. Чтобы отыскать кота, понадобится проявить особую внимательность.

На картинке изображен дом в Греции, рядом с которым расположен кот. Ваша задача – найти животное за 10 секунд.

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Нужно помнить, что оптические иллюзии создаются так, чтобы запутать вас.

Готовы? Тогда побежали искать кота.

Внимательно смотрите на картинку и найдите котенка / Times Entertainment

Не смогли найти котенка? Ловите подсказку: кот сидит возле синей двери слева. Цвет его шерсти сливается с цветом дома, который рядом, поэтому отыскать животное не так и просто.

Если смогли найти кота, вы очень внимательный человек / Times Entertainment

Не расстраивайтесь, если не удалось разгадать головоломку. Пробуйте разгадывать и другие оптические иллюзии. Например, невероятную головоломку для людей с высоким IQ, где нужно найти цифру 5. Время – лишь 11 секунд.

Может попробовать и хитрую головоломку, где нужно найти оленя за 8 секунд. Животное спряталось где-то возле деревьев, поэтому смотрите внимательно на картинку и вы найдете правильный ответ.

Также можно поразгадывать вирусную головоломку для тех, у кого зрение, как у орла. Надо быстро найти мух среди тыкв и пауков. Дается только 11 секунд.

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