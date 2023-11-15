Веселая головоломка для самых внимательных: надо найти кошку за 10 секунд

Каждый из нас порой сталкивается со скукой и рутиной на работе. В таких ситуациях можно просто переключить внимание и поразгадывать головоломки. Оптические иллюзии помогут вам потренировать мозг, прокачать эрудицию и смекалку.
Головоломка, которую посоветовал нам разгадать Times Entertainment, веселая, но не очень легкая. Чтобы отыскать кота, понадобится проявить особую внимательность.
На картинке изображен дом в Греции, рядом с которым расположен кот. Ваша задача – найти животное за 10 секунд.
Нужно помнить, что оптические иллюзии создаются так, чтобы запутать вас.
Готовы? Тогда побежали искать кота.
Не смогли найти котенка? Ловите подсказку: кот сидит возле синей двери слева. Цвет его шерсти сливается с цветом дома, который рядом, поэтому отыскать животное не так и просто.
Не расстраивайтесь, если не удалось разгадать головоломку. Пробуйте разгадывать и другие оптические иллюзии. Например, невероятную головоломку для людей с высоким IQ, где нужно найти цифру 5. Время – лишь 11 секунд.
Может попробовать и хитрую головоломку, где нужно найти оленя за 8 секунд. Животное спряталось где-то возле деревьев, поэтому смотрите внимательно на картинку и вы найдете правильный ответ.
Также можно поразгадывать вирусную головоломку для тех, у кого зрение, как у орла. Надо быстро найти мух среди тыкв и пауков. Дается только 11 секунд.
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