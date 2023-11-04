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Хитрая рождественская головоломка: нужно найти оленя за 8 секунд

Анна Ярославская
4 ноября 2023, 13:45
Задание может показаться сложным, поскольку изображение содержит ряд отвлекающих элементов.
Головоломка
На решение этой головоломки есть всего лишь 8 секунд / Коллаж: Главред, фото: mirror.co.uk, pixabay.com

Рождество и Новый год уже не за горами, и эта хитрая головоломка наверняка подарит вам праздничное настроение. Кроме того, оптические иллюзии — отличный способ активизировать работу мозга или, наоборот, расслабиться после долгого рабочего дня.

На решение этой головоломки дается не так много времени - всего лишь около 8 секунд.

Если удастся найти правильный ответ, уложившись в это время, значит, у вас высокий IQ и вы способны быстро и точно обрабатывать и понимать визуальную информацию.

видео дня

Посмотрите внимательно на картинку и попробуйте найти оленя. Задание может показаться сложным, поскольку изображение содержит ряд отвлекающих элементов.

Видите ли вы оленя на картинке?
Видите ли вы оленя на картинке? / mirror.co.uk

На картинке изображены трое детей в лесу, которые играют в снегу. Двое детей лепят снеговика, еще один - держит сани. Вокруг них несколько деревьев.

Олень маленький и хорошо замаскирован, поэтому придется обращать внимание на мелкие детали, чтобы его найти.

Если у вас так и не получилось найти оленя, то обратите внимание на левый угол изображения.

Правильный ответ на головоломку
Правильный ответ на головоломку / mirror.co.uk

Ранее Главред предлагал найти число 362 среди 352. От количества чисел на картинке просто глаза будут разбегаться. Поэтому разгадать загадку всего за 8 секунд смогут лишь самые сильные.

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интересные новости оптическая иллюзия головоломки
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