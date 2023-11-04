Хитрая рождественская головоломка: нужно найти оленя за 8 секунд

Рождество и Новый год уже не за горами, и эта хитрая головоломка наверняка подарит вам праздничное настроение. Кроме того, оптические иллюзии — отличный способ активизировать работу мозга или, наоборот, расслабиться после долгого рабочего дня.
На решение этой головоломки дается не так много времени - всего лишь около 8 секунд.
Если удастся найти правильный ответ, уложившись в это время, значит, у вас высокий IQ и вы способны быстро и точно обрабатывать и понимать визуальную информацию.
Посмотрите внимательно на картинку и попробуйте найти оленя. Задание может показаться сложным, поскольку изображение содержит ряд отвлекающих элементов.
На картинке изображены трое детей в лесу, которые играют в снегу. Двое детей лепят снеговика, еще один - держит сани. Вокруг них несколько деревьев.
Олень маленький и хорошо замаскирован, поэтому придется обращать внимание на мелкие детали, чтобы его найти.
Если у вас так и не получилось найти оленя, то обратите внимание на левый угол изображения.
Ранее Главред предлагал найти число 362 среди 352. От количества чисел на картинке просто глаза будут разбегаться. Поэтому разгадать загадку всего за 8 секунд смогут лишь самые сильные.
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