Вирусная головоломка для тех, у кого зрение, как у орла: надо найти 7 мух

Для того чтобы справиться со скукой и рутиной, разгадывайте головоломки. Оптические иллюзии прекрасно разнообразят ваш досуг и обеспечат веселое времяпровождение в компании семьи и друзей. На этот раз нам нужно найти мух среди пауков всего за 11 секунд.
Головоломка, которую нам предлагает разгадать Odishatv, крайне непростая. Иллюстрация венгерского художника-графика Гергели Дудаса стала вирусной в Интернете. Чтобы разгадать головоломку, нужно обладать хорошей концентрацией.
На картинке – паутина с пауками, на которой оказались четыре тыквы.
Ваша задача – за 11 секунд найти целых 7 мух, которые запрятались в той же паутине.
Готовы? Тогда поехали!
Не смогли найти мух? Держите разгадку.
Смотрите видео с разгадкой головоломки, где нужно найти 7 мух
Пробуйте разгадать и другие оптические иллюзии.
У нас есть хитрая головоломка для самых внимательных, где всего за 13 секунд нужно найти паука. Он спрятался среди конфет.
Также вы можете поразгадывать и сумасшедшую головоломку для настоящих гениев, где надо за 30 секунд найти 5 кошек. В осеннем парке, где гуляют люди, кошки спрятались так, что их еще надо постараться найти.
Кроме того, мы публиковали веселую головоломку для самых находчивых, там надо найти кота за 8 секунд. Кот спрятался среди кексов.
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