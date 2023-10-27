Хитрая головоломка для самых внимательных: надо за 13 секунд найти паука

Попробуйте разгадать интересную и очень веселую головоломку – нужно внимательно рассмотреть картину и найти на ней паука, который спрятался среди конфет.

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Найдите паука среди разноцветных конфет за 13 секунд / Jagran

Многих из нас день за днем на работе одолевает рутина и скучная повседневность. Чтобы справиться со скукой, разгадывайте головоломки. Вы сможете потренировать свою внимательность и зарядиться позитивом на весь день. На этот раз нам нужно найти паука среди множества конфет.

Головоломка, которую нам предлагает разгадать Jagran, по силам лишь веселым и находчивым. Надо очень внимательно изучать картинку, чтобы найти паука особенно тогда, когда некоторые конфеты и сами похожи на насекомого.

Перед нами картинка, на которой очень много конфет. Да, среди них спрятался паук, и его нужно отыскать.

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Дается всего 13 секунд, поехали!

Найти паука просто, внимательно смотрите на картинку / Jagran

Не смогли найти паука? Разгадка – паук спрятался в левой части картинки посередине.

Найти паука просто, внимательно смотрите на картинку / Jagran

Ранее мы предлагали вам разгадать головоломку для самых внимательных. Нужно найти целых 6 тыкв, которые разбросаны на осенней площадке, где гуляют люди. Дается всего 10 секунд на отгадку.

Также вы можете попробовать разгадать головоломку, где надо за 15 сек найти ежика в поле. Ежик спрятался среди камней, и отыскать его очень даже нелегко.

Кроме того, можно разгадать головоломку, где надо найти собаку за 5 секунд. На черно-белом изображении это не так просто сделать, однако, если вы поймете, в чем фишка, то быстро найдете ответ.

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