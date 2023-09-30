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Сумасшедшая головоломка для самых внимательных: надо найти собаку за 5 секунд

Андрей Ганчук
30 сентября 2023, 21:25 обновлено 30 сентября, 21:33
Попробуйте разгадать великолепную, но непростую головоломку – нужно на черно-белом изображении найти собаку, которая очень хорошо от вас спряталась.
главное
Будьте внимательны и вы обязательно найдете далматинца за 5 секунд / Jagranjosh

Порой каждому из нас нужно немного передохнуть и сменить деятельность, чтобы перезагрузить свой мозг. Расслабиться вам помогут головоломки. Веселые оптические иллюзии можно разгадывать дома с семьей и друзьями. На этот раз надо за 5 секунд найти спрятавшегося далматинца.

Головоломка, которую нам предлагает разгадать Jagranjosh, потребует максимальной концентрации. Такие иллюзии специально делают запутанными, чтобы усложнить вам задачу.

На картинке – черно-белое изображение. На первый взгляд может показаться поле со снегом. Ваша задача – найти собаку, дается всего 5 секунд.

видео дня
Загадка
Смотрите внимательно на картинку, чтобы найти собаку / Jagranjosh

Сдаетесь? Подсказка на картинке. Вот далматинец, которого вы искали.

Разгадка
У вас хорошая смекалка, если вы нашли далматинца / Jagranjosh

Ранее мы предлагали вам разгадать хитрую головоломку для самых внимательных. Нужно на площадке, где гуляют люди, всего за 10 секунд найти целых 6 тыкв.

Кроме того, советуем вам попробовать разгадать головоломку для тех, у кого блестящее зрение. Нужно на поле с камнями найти ежика. На решение задачки дается 15 секунд.

Также вы можете потренировать свою внимательность с головоломкой, которая сведет с ума гениев. На дачной улице нужно найти кота, который спрятался. Дается лишь 6 секунд.

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