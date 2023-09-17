Головоломка, которая сведет с ума гениев: надо всего за 6 секунд найти кота

Попробуйте разгадать непростую, но очень увлекательную головоломку – на улице, где домики и дорога, нужно быстро найти спрятавшегося от вас кота.

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Найдите кошку за 6 секунд / Jagranjosh

Порой мы замечаем, что привычные дела нам становятся скучными и нужно на время переключиться. Отличным вариантом станет разгадывание головоломок. Вы сможете потренировать ваше внимание и хорошо повеселиться. На этот раз нужно найти кошку, которая спряталась на улице.

Головоломка, которую предлагает нам разгадать Jagranjosh, очень непростая, но крайне занимательная. Кошка настолько хорошо спряталась, что придется максимально внимательно смотреть на картинку, чтобы ее отыскать.

На изображении – улица за городом. Слева стоит дачный дом, а справа виден забор. Посредине дорога. Кошка может быть где угодно. Ваша задача – отыскать ее всего за 6 секунд.

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Найти кошку очень непросто, внимательно смотрите на изображение / Jagranjosh

Не смогли найти кота? Подсказка – смотрите по центру картинки и чуть правее, где находится калитка. Там на бордюре вы и увидите кошку.

Если вам удалось найти кота на картинке, вы очень внимательный человек / Jagranjosh

Ранее мы советовали вам разгадать головоломку для тех, у кого зрение, как у орла. Надо всего за 12 секунд найти кролика. Он очень хорошо спрятался за одним из деревьев и чтобы его отыскать, нужно проявить внимательность.

Есть и другая головоломка, которая ошеломит гениев. Среди множества гамбургеров, стейков и ребрышек нужно найти гриль для барбекю. На разгадку дается 21 секунда, поэтому будет немного времени подумать.

Можно потренировать свой мозг и головоломкой для тех, у кого блестящее зрение. Вам нужно будет найти пчелку, спрятавшуюся среди цветов. Дается всего 7 секунд.

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