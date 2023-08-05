Головоломка, которая сводит с ума: надо за 10 секунд умудриться найти трех котов

Попробуйте разгадать сложную, но очень увлекательную головоломку – нужно приложить серьезные усилия, чтобы среди пингвинов и снеговиков найти трех котов.

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Найдите трех кошек всего за 10 секунд / dailystar.co.uk

Скучные будни всегда можно развеять головоломками. Оптические иллюзии помогают потренировать мозг, внимательность и весело провести время. В этот раз нужно найти котов, которые спрятались среди других животных.

Головоломка, которую предлагает нам разгадать Dailystar, действительно крайне непростая. Нужно быть очень внимательным, чтобы найти ответ.

На изображении – множество пингвинов и снеговиков. Некоторые из них даже в шапках и шарфиках разного цвета, чтобы еще сильнее вас запутать.

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Задача – за 10 секунд найти трех кошек. Будьте предельно внимательны и рассматривайте картинку с особой подозрительностью.

Кошек найти среди других животных очень сложно, проявите внимательность / dailystar.co.uk

Не удалось найти кошек? Подсказка: первая – в правом углу вверху, вторая на несколько шагов ниже, а третья – чуть левее, внизу по центру.

Вы очень внимательный человек, если смогли найти трех кошек / dailystar.co.uk

Напомним, мы советовали вам отгадать невероятно сложную головоломку. Надо решить три примера, которые могут показать уровень интеллекта человека.

Ранее мы предлагали вам разгадать головоломку, которая ставит в тупик большинство взрослых людей. Следует отгадать, сколько блоков показано на рисунке. Одним кажется четыре, а другим – только три.

Головоломку, которая сведет с ума, также можно разгадать на досуге. Нужно за 13 секунд на увлекательной картинке собаку среди кошек.

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