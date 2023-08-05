Головоломка, которая сводит с ума: надо за 10 секунд умудриться найти трех котов

Скучные будни всегда можно развеять головоломками. Оптические иллюзии помогают потренировать мозг, внимательность и весело провести время. В этот раз нужно найти котов, которые спрятались среди других животных.
Головоломка, которую предлагает нам разгадать Dailystar, действительно крайне непростая. Нужно быть очень внимательным, чтобы найти ответ.
На изображении – множество пингвинов и снеговиков. Некоторые из них даже в шапках и шарфиках разного цвета, чтобы еще сильнее вас запутать.
Задача – за 10 секунд найти трех кошек. Будьте предельно внимательны и рассматривайте картинку с особой подозрительностью.
Не удалось найти кошек? Подсказка: первая – в правом углу вверху, вторая на несколько шагов ниже, а третья – чуть левее, внизу по центру.
Напомним, мы советовали вам отгадать невероятно сложную головоломку. Надо решить три примера, которые могут показать уровень интеллекта человека.
Ранее мы предлагали вам разгадать головоломку, которая ставит в тупик большинство взрослых людей. Следует отгадать, сколько блоков показано на рисунке. Одним кажется четыре, а другим – только три.
Головоломку, которая сведет с ума, также можно разгадать на досуге. Нужно за 13 секунд на увлекательной картинке собаку среди кошек.
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