Головоломка, которая сведет с ума: надо за 13 секунд найти собаку среди кошек

Попробуйте разгадать непростую , но увлекательную головоломку – на картинке, где множество кошек, нужно найти спрятавшуюся среди них собаку.

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Найдите собаку всего за 13 секунд / The 40s

В будни мы устаем от работы и других рутинных дел. Мозгу требуется отдых и переключение внимания. Лучший вариант – разгадывать головоломки, чтобы немного отдохнуть и зарядиться позитивом. На этот раз нужно найти собаку среди множества кошек.

Головоломка, которую предлагает нам разгадать Jagranjosh, на первый взгляд очень непростая. Кошки разные и они повторяются, однако они расположены на картинке так, что очень легко запутаться и потерять концентрацию.

На изображении – разные кошки с повторяющимися образами. Ваша задача – найти среди них собаку.

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Поскольку задачка не самая легкая, на разгадку дается 13 секунд.

Собаку найти будет сложно, проявите терпение и внимательность / The 40s

Не смогли найти собаку? Подсказка – собачка практически в самом низу в левом углу.

Если вы смогли быстро найти собаку среди кошек, у вас хорошая концентрация / The 40s

Ранее мы предлагали вам разгадать хитрую головоломку для самых внимательных. Чтобы решить задачку, нужно за 5 секунд найти на картинке кота. Вроде бы котов на картинке всего 3, но на самом деле их 4.

Кроме того, мы советовали попробовать отгадать нереальную головоломку, которая взорвет мозг. Справиться с ней могут только люди с высоким IQ. Надо найти на двух картинках 10 отличий. Причем справиться с задачкой надо всего за 10 секунд.

Также вы можете попробовать найти яблоко среди кактусов. Задание усложняет тот факт, что кактусы показаны на картинке в необычной форме, и это искажает ваше восприятие фигур.

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