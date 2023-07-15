Только гений справится с этой головоломкой: надо найти яблоко среди кактусов

На первый взгляд задача может показаться простой, но это не так. Каждый кактус имеет необычную форму и шипы, которые могут вызвать искажение вашего восприятия.

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Только гений справится с этой головоломкой / Коллаж: Главред, фото: JagranJosh, pixabay.com

Разнообразные загадки, головоломки и оптические иллюзии всегда привлекали внимание людей. Они стимулируют наше мышление, вызывая желание как можно скорее найти ответ.

Издание JagranJosh предлагает читателям проверить свою наблюдательность и расшифровать очень сложную головоломку. Задача состоит в том, что нужно найти яблоко среди кактусов. У вас всего 7 секунд, чтобы выполнить эту задачу, так что поторопитесь!

Попробуйте найти яблоко среди кактусов / JagranJosh

На первый взгляд задача может показаться простой, но это не так. Каждый кактус имеет необычную форму и шипы, которые могут вызвать искажение вашего восприятия. Эта головоломка потребует от вас внимания к мелким деталям и сосредоточенности.

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Чтобы решить эту головоломку, вам могут понадобиться несколько подсказок. Во-первых, вам нужно внимательно рассмотреть каждый кактус и сосредоточиться на деталях, которые отличаются от других. Во-вторых, обратите внимание на форму. Яблоко будет иметь круглую форму, поэтому сразу можно оставить без внимания кактусы, которые имеют другую форму.

Если вам удалось разгадать эту головоломку, то вас можно поздравить, ведь эта задача не каждому под силу. Если же яблоко среди кактусов найти не удалось, то ниже публикуем правильный ответ.

Правильный ответ / JagranJosh

Напомним, ранее Главред рассказывал о головоломке, которая сведет с ума даже гениев: никто не может найти конверт на картинке. Эта задача заставит каждого поломать голову во время ее решения.

Также Главред рассказывал о взрывной оптической иллюзии: только мудрецы с легкостью найдут 10 лиц на дереве. На выполнение этой сверхсложной задачи у вас есть всего 10 секунд.

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