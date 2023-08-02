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Безумная головоломка ставит в тупик большинство взрослых: нужно посчитать блоки

Алина Дембицкая
2 августа 2023, 00:41 обновлено 2 августа, 00:42
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Новая головокружительная головоломка смутила многих взрослых и вызвала дискуссию в Твиттере.
головоломка
Эта головоломка заставляет многих чесать головы / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Twitter/crazyiIIusions

Головоломки и оптические иллюзии всегда привлекали внимание и захватывали воображение людей всех возрастных категорий. Часто бывает так, что люди смотрят на одно и то же изображение и видят его совершенно по-разному. Наши глаза посылают сигналы в мозг и он создает восприятие, которое у каждого человека отличается.

Как пишет Mirror, новая головокружительная головоломка смутила многих взрослых и вызвала дискуссию в Твиттере. Задача состоит в том, что нужно сказать, сколько блоков изображено на рисунке. Некоторые люди видят четыре блока, в то время как другие видят только три. А сколько блоков видите вы?

Безумная головоломка ставит в тупик большинство взрослых: нужно посчитать блоки
Попробуйте посчитать блоки / Twitter/crazyiIIusions

Это изображение набрало более 43 000 лайков и сотни комментариев. Люди активно дискутируют в комментариях, доказывая свою правоту.

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"Есть 4, если вы видите 3, то с вами что-то не так", - написал один пользователь Twitter.

В то время как другой отметил: "Я смотрю на это изображение в течение 30 минут и все еще вижу только три блока. Я делаю что-то не так?"

В то же время другой пользователь прокомментировал: "Это 3, эта иллюзия сначала выглядит сложной, но вам просто нужно присмотреться, чтобы увидеть".

Правдивый ответ остается загадкой, но он определенно сбил с толку людей, поскольку все основано на вашем индивидуальном восприятии.

Напомним, ранее Главред рассказывал о безумной оптической иллюзии – только гений может за 7 секунд найти женщину без бровей. Эту оптическую иллюзию создал музей Долорес Ольмедо. В ней вы можете увидеть картину, наполненную лицом известной мексиканской художницы Фриды Кало.

Также Главред рассказывал о сногсшибательном тесте на IQ – только гении найдут человека без маски на безумной оптической иллюзии. Так, на рисунке изображена группа мужчин в офисном здании. Все они в масках. Однако на рисунке где-то есть один человек без маски.

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