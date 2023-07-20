Безумная оптическая иллюзия: только гений за 13 секунд найдет собаку среди кошек

Новая оптическая иллюзия заставляет многих людей чесать головы, ведь разгадать ее просто невозможно.

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Только гений за 13 секунд найдет собаку среди кошек / Коллаж: Главред, фото: The 40s , pixabay.com

Оптические иллюзии – это увлекательный феномен, где реалистическое смешивается с воображаемым, и где наши глаза могут обмануть разум. Они считаются одним из самых простых способов проверить уровень интеллекта и внимательности человека.

Новая оптическая иллюзия заставляет многих людей чесать головы, ведь разгадать ее просто невозможно. Так, на картинке изображено много кошек. Все кошки на изображении выглядят как инопланетяне. И среди забавных котов где-то ловко прячется собака, пишет JagranJosh.

Постарайтесь найти собаку среди кошек как можно скорее, потому что у вас есть только 13 секунд, чтобы выполнить эту задачу.

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Попробуйте найти собаку среди кошек / The 40s

Эта сногсшибательная оптическая иллюзия сводит пользователей Сети с ума, поскольку мало кому удается найти собаку среди котов. Собака умело сочетается с котами, поэтому ее трудно найти с первого взгляда. Только самые умные и внимательные люди могут идентифицировать собаку за отведенное время. Ниже публикуем правильный ответ на эту задачу.

Собака прячется внизу изображения. Ниже на рисунке собака обведена кружком.

Правильный ответ / The 40s

Напомним, ранее Главред рассказывал о головоломке, которая сведет с ума даже гениев: никто не может найти конверт на картинке. Эта задача заставит каждого поломать голову во время ее решения.

Также Главред рассказывал о взрывной оптической иллюзии: только мудрецы с легкостью найдут 10 лиц на дереве. На выполнение этой сверхсложной задачи у вас есть всего 10 секунд.

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