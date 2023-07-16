Взрывная головоломка: у вас высокий уровень IQ, если вы можете заметить слово 'парк'

Головокружительная головоломка предлагает читателям попытаться найти слово "парк" среди моря слов "тьма".

https://glavred.info/life/vzryvnaya-golovolomka-u-vas-vysokiy-uroven-iq-esli-vy-mozhete-zametit-slovo-park-10485967.html Ссылка скопирована

С этой головоломкой не каждый может справиться / Коллаж: Главред, фото: Mirror , pixabay.com

С древних времен головоломки увлекали людей всех возрастных категорий, предоставляя возможность развить логическое мышление и креативность. Они стали не только популярным развлечением, но и средством тренировки мозга и развития когнитивных навыков.

Как пишет Mirror, новая головокружительная головоломка предлагает читателям попытаться найти слово "парк" (на английском "park") среди моря слов "темнота" (на английском "dark"). На это отводится всего 20 секунд. Если вам удастся справиться с этой задачей, то вы действительно очень сообразительны.

Попробуйте найти слово "park" / Mirror

Удалось ли вам найти слово "park"? Это действительно сложно, когда вокруг так много "dark" - это заставляет ваш мозг думать, что это единственное слово на изображении. Если вам удалось найти скрытое слово, то можете похлопать себя по плечу, потому что вы очень умный.

видео дня

Если вам трудно найти "park", попробуйте разделить изображение на части и внимательно присмотритесь к каждой колонке.

Если вам все еще сложно и вы хотите получить небольшую подсказку, возможно, было бы лучше взглянуть на правую сторону изображения, а не на левую.

Если вам до сих пор трудно найти скрытое слово, то ниже публикуем правильный ответ на эту сверхсложную головоломку.

Правильный ответ / Mirror

Напомним, ранее Главред рассказывал о головоломке, которая сведет с ума даже гениев: никто не может найти конверт на картинке. Эта задача заставит каждого поломать голову во время ее решения.

Также Главред рассказывал о взрывной оптической иллюзии: только мудрецы с легкостью найдут 10 лиц на дереве. На выполнение этой сверхсложной задачи у вас есть всего 10 секунд.

Вас может заинтересовать: