Задачка для 11-летних детей ставит в тупик всех взрослых: только гении справятся

Когда взрослым в Интернете задавали вопрос по математике для детей, многие из них были полностью сбиты с толку, не зная, как решить сложную головоломку.

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Задачка для 11-летних детей ставит в тупик всех взрослых / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Каждый взрослый уже давно забыл все то, что изучал на уроках математики в школе. И если у вас нет работы, требующей постоянного знания дробей, пропорций и алгебры, есть довольно большая вероятность, что вам никогда не понадобилось использовать эти навыки в повседневной жизни.

Как пишет Mirror, когда взрослым в Интернете задавали вопрос по математике для детей, многие из них были полностью сбиты с толку, не зная, как решить сложную головоломку, чтобы найти правильный ответ.

Задача предлагает детям реальный сценарий о мальчике по имени Кляйн, который читал книгу. Используя некоторые дроби, дети должны были определить, сколько страниц в книге Кляйна.

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Математическая задача звучит так: "Кляйн прочитал 30 страниц книги в понедельник и 1/8 книги во вторник. Он закончил оставшуюся 1/4 книги в среду. Сколько страниц в книге?".

По данным Mirror, эта задача появилась на пробном экзамене у американских 5-ти классников, поэтому этот вопрос подходит для 10-11-летних детей. Многие люди были удивлены, признавшись, что провалили бы экзамен, если бы сдали его сегодня.

Впрочем, кое-кому все-таки удалось решить эту задачу. Несколько человек быстро отметили, что вы можете легко найти ответ, скорректировав дроби, потому что 1/4 равно 2/8, то есть книга состоит из 30 страниц плюс 3/8.

Таким образом, одна полная книга минус 3/8 равна 30 страницам, что означает, что оставшиеся 5/8 книги, не входящие в первоначальную долю, также равны 30 страницам.

Когда вы знаете, что 5/8 = 30, вам нужно разделить 30 на 5, чтобы получить значение 1/8. Большинство из нас сможет вычислить, что 30, деленное на 5, равно 6, так что теперь все, что осталось сделать, это умножить 6 на 8, чтобы получить значение 8/8, или всю книгу, то есть ответ будет 48.

Один пользователь резюмировал это, когда написал:"1/8 + 1/4=3/8, следовательно, 5/8 равно 30, то есть 1/8 равно 6. 6x8 равно 48".

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