Оптическая иллюзия для самых внимательных: только гении найдут скрытый бриллиант

Одна из оптических иллюзий, которая стала вирусной в Интернете, заключается в том, что читателей просят заметить скрытый бриллиант.

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Только гении найдут скрытый бриллиант / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, F Hinds

Оптические иллюзии – это феномен, который завораживает и побуждает задуматься над тем, как работает наше зрительное восприятие. Оптические иллюзии могут изменять форму, размер, цвета или даже исчезать перед нашими глазами. Они очень полезны для нашего мозга, поскольку стимулируют когнитивные процессы.

Одна из оптических иллюзий, которая стала вирусной в Интернете, заключается в том, что читателей просят заметить скрытый бриллиант.

Как пишет Mirror, большинству людей требуется 37 секунд, чтобы решить эту сложную задачу, но можете ли вы превысить среднее время и сделать это еще быстрее?

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Попробуйте найти бриллиант / F Hinds

Вы нашли спрятанный бриллиант? Если да, то у вас впечатляющий уровень интеллекта! Однако если вдруг выполнить эту задачу не удалось, то не стоит расстраиваться. Вы всегда можете улучшить свои навыки, практикуясь регулярно.

Вы хотите знать, где бриллиант? Тогда ознакомьтесь с решением ниже.

Правильный ответ / F Hinds

Напомним, ранее Главред рассказывал о головоломке, которая сведет с ума даже гениев: никто не может найти конверт на картинке. Эта задача заставит каждого поломать голову во время ее решения.

Также Главред рассказывал о взрывной оптической иллюзии: только мудрецы с легкостью найдут 10 лиц на дереве. На выполнение этой сверхсложной задачи у вас есть всего 10 секунд.

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