Головокружительная оптическая иллюзия: только гений найдет карандаш за 5 секунд

На рисунке изображено много морковок. И где-то на картинке скрывается карандаш, который прекрасно слился с морковками.

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Только гений справится с этой головоломкой / Коллаж: Главред, фото: JagranJosh, pixabay.com

Оптические иллюзии всегда захватывали воображение людей со всего мира. Они вдохновляют нас задуматься о природе восприятия, вызывают удивление и вопросы о том, как наш мозг воспринимает и обрабатывает визуальную информацию.

Как пишет JagranJosh, новая оптическая иллюзия заводит многих людей в тупик, поскольку справиться с ее решением не каждому по силам. На рисунке изображено много морковок. И где-то на картинке скрывается карандаш, который прекрасно слился с морковками. Постарайтесь найти карандаш как можно скорее, потому что у вас есть всего 5 секунд, чтобы выполнить эту задачу.

Попробуйте найти карандаш / JagranJosh

Эта задача очень сложная, мало кому удается найти карандаш всего за 5 секунд. Если вам удалось это сделать, то, вероятно, ваш уровень IQ на довольно высоком уровне. К тому же, вашей наблюдательности можно лишь позавидовать.

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Если карандаш найти не удалось, то уделите себе немного больше времени на выполнение этой задачи. Карандаш может быть где угодно на изображении – вверху, посередине или даже умело замаскирован среди моркови.

Если вам до сих пор не удалось найти карандаш на картинке, то ниже публикуем правильный ответ. Карандаш обведен черным кружочком.

Правильный ответ / Джагранджош

Напомним, ранее Главред рассказывал о головоломке, которая сведет с ума даже гениев: никто не может найти конверт на картинке. Эта задача заставит каждого поломать голову во время ее решения.

Также Главред рассказывал о взрывной оптической иллюзии: только мудрецы с легкостью найдут 10 лиц на дереве. На выполнение этой сверхсложной задачи у вас есть всего 10 секунд.

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