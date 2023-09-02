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Головоломка, которая ошеломит гениев: надо за 21 секунду найти гриль для барбекю

Андрей Ганчук
2 сентября 2023, 16:47 обновлено 2 сентября, 17:01
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Попробуйте разгадать интересную и загадочную головоломку – нужно среди гамбургеров, стейков и ребрышек попытаться обнаружить гриль для барбекю.
Головоломка
Найдите гриль для барбекю за 21 секунду / Jagranjosh

Когда скучно и хочется отвлечься на что-нибудь необычное, попробуйте разгадывать головоломки. Увлекательные тренировки мозга не помешают, если вам нужно немного отдохнуть и сменить деятельность. На этот раз нам нужно найти гриль барбекю. Задача довольно-таки непростая, потому что картинка максимально путает взгляд.

Головоломка, которую нам предлагает разгадать Jagranjosh, потребует особой концентрации. Нужно не просто смотреть, а изучать картинку, чтобы найти правильный ответ.

На изображении – множество очень вкусных гамбургеров, стейков и ребрышек. Среди них надо отыскать гриль для барбекю, который очень хорошо запрятан.

видео дня

Найдите гриль для барбекю за 21 секунду!

загадка
Проявите особую внимательность, чтобы найти гриль / Jagranjosh

Сдаетесь? Подсказка – увеличьте изображение и поищите нестыковки. У гриля барбекю немного другой цвет, чем у других продуктов питания. Гриль для барбекю находится справа, выше нижнего угла.

Отгадка
Если вам удалось отыскать гриль на картинке, вы очень внимательный человек / Jagranjosh

Ранее мы предлагали вам разгадать занимательную головоломку, где надо найти пчелу всего за 7 секунд. Пчелка находится среди цветов, поэтому отыскать ее не очень легко.

Можете попробовать разгадать и другую головоломку, там нужно за 13 секунд найти собаку среди кошек. Котов много, а собака всего одна, и нужно потрудиться, чтобы ее все-таки обнаружить.

Если захотите, можете разгадать головоломку, где надо найти резиновый сапог за 10 секунд. Некоторые находят правильный ответ лишь за 70 секунд.

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