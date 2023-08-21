Головоломка на внимательность: найдите резиновый сапог за 10 секунд

По словам создателей головоломки, среднестатистическому человеку понадобилось около 70 секунд для разгадки задачки.

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Головоломка с сапогом / Коллаж Главред, фото: pixabay.com, SGS Engineering

Головоломки — отличный способ проверить ум, довести его до предела и потренировать одну из самых важных мышц тела.

Поставщики садового инвентаря создали головоломку, чтобы проверить вашу наблюдательность, пишет express.

Можете ли вы найти резиновые сапоги менее чем за 10 секунд? По словам создателей головоломки, среднестатистическому человеку понадобилось около 70 секунд.

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Головоломка: найдите сапог за 10 секунд / Фото: SGS Engineering

Чем больше мозг тренируется и поддерживается в здоровом состоянии, тем меньше вероятность того, что у кого-то может развиться нейродегенеративные заболевания, поэтому очень важно поддерживать свой мозг в тонусе.

Ну что, справились? Не беспокойтесь, если нет - ответ ниже.

Ответ на головоломку / Фото: SGS Engineering

Напомним, мы предлагали вам разгадать взрывную головоломку с загвоздкой. Нужно найти пуму всего за 10 секунд. Оптическая иллюзия сложная – придется внимательно анализировать образ.

Также Главред рассказывал о новой оптической иллюзии, которая вызывает повышенный интерес у многих людей, поскольку задача состоит в том, что нужно найти 6 скрытых лиц. Картина является произведением известного украинского художника Олега Шупляка. Он специализируется на создании сюрреалистических картин.

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