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Оптическая иллюзия от украинского художника: надо найти 6 лиц за 11 секунд

Алина Дембицкая
25 июля 2023, 02:00
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Эта оптическая иллюзия является произведением известного украинского художника Олега Шупляка. Он специализируется на создании сюрреалистических картин.
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Не каждый может справиться с этой оптической иллюзией / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, Олег Шупляк

Оптические иллюзии считаются одним из самых простых методов определения уровня интеллекта человека. Люди, которые постоянно решают разнообразные задачи на наблюдательность, улучшают свои навыки решения проблем.

Как пишет JagranJosh, новая оптическая иллюзия вызывает повышенный интерес у многих людей, поскольку задача состоит в том, чтобы найти 6 скрытых лиц.

Картина, которая опубликована ниже, является произведением известного украинского художника Олега Шупляка. Он специализируется на создании сюрреалистических картин. Постарайтесь найти 6 скрытых лиц как можно скорее, потому что у вас есть только 11 секунд, чтобы выполнить эту задачу.

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оптическая иллюзия
Попробуйте найти 6 лиц / Олег Шупляк

Вы нашли все лица за 11 секунд? Если да, то у вас впечатляющий уровень интеллекта! Однако если вдруг выполнить эту задачу не удалось, то не стоит расстраиваться. Просто уделите больше времени выполнению этой задачи.

Вы хотите знать, где все лица? Тогда ознакомьтесь с решением ниже.

Оптическая иллюзия от украинского художника: надо найти 6 лиц за 11 секунд
Правильный ответ / Олег Шупляк

Напомним, ранее Главред рассказывал о безумной оптической иллюзии – только гений может за 7 секунд найти женщину без бровей. Эту оптическую иллюзию создал музей Долорес Ольмедо. В ней вы можете увидеть картину, наполненную лицом известной мексиканской художницы Фриды Кало.

Также Главред рассказывал о сногсшибательном тесте на IQ – только гении найдут человека без маски на безумной оптической иллюзии. Так, на рисунке изображена группа мужчин в офисном здании. Все они в масках. Однако на рисунке где-то есть один человек без маски.

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