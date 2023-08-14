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Что вы увидели первым: головоломка определит, насколько вы доверчивы

Сергей Кущ
14 августа 2023, 16:25 обновлено 14 августа, 16:25
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То, что вы увидели первым, расскажет о ваших качествах.
Тест по картинке: головоломка определит, насколько вы доверчивы
Тест по картинке: головоломка определит, насколько вы доверчивы / Коллаж Главред, фото: pixabay.com, скриншот с видео

Забавный личностный тест может точно определить, является ли кто-то слишком снисходительным или более сообразительным, когда дело доходит до плохих отношений.

Будь то сплетничающий коллега или ненадежный друг, эта оптическая иллюзия стала популярной в Интернете, поскольку она показывает зрителю, как справиться с конфронтацией, пишет express.

Этот психологический тест был впервые опубликован в видео на TikTok Мией Илинь, специалистом по оптическим иллюзиям, которая поразила людей своей способностью точно определять их личности и поведение.

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Тест по картинке
Тест по картинке / Фото: TikTok @mia_yilin

Что значит, если вы увидели руки

Любой, кто впервые увидел много рук, когда впервые взглянул на произведение искусства, иногда может слишком доверять людям в своей жизни.

Мия сказала: "Если ты впервые увидел руки, значит, ты чрезмерно доверчивый человек. Вы никогда не думаете о людях плохо, и даже когда они причиняют вам боль, вы часто предпочитаете прощать их до тех пор, пока они готовы извиняться".

Однако из этого есть исключения, и вы также знаете, когда важно попытаться установить границы, если кто-то ведет себя невнимательно.

Миа объяснила: "Если кто-то оскорбит вашу семью или присвоит себе вашу тяжелую работу, вы будете держать на него обиду до скончания века".

Что значит, если вы увидели мозг

Те, кто первыми увидели мозг, гораздо более социально подкованы и знают, имеют ли они дело с ненадежным человеком.

Мия сказала: "Если вы первым увидели мозг, то вы очень логичный человек. У тебя безумно хорошая интуиция, и ты всегда знаешь, когда люди делают что-то за твоей спиной".

Тем не менее, вы, скорее всего, сможете спланировать заранее и решить проблему, а токсичный человек не узнает об этом.

"Обычно ты предпочитал не вступать с ними в конфронтацию, потому что считаешь забавным наблюдать за их маленькими действиями", - добавила Мия.

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