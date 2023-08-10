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Тест по картинке: оптическая иллюзия определит, насколько вы добрый человек

Сергей Кущ
10 августа 2023, 09:40 обновлено 10 августа, 09:40
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Специалист по оптическим иллюзиям Мией Илинь удивила многих людей в социальных сетях.
Оптическая иллюзия определит, насколько вы добры
Оптическая иллюзия определит, насколько вы добры / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Забавная оптическая иллюзия удивила людей тем, что она была "пугающе точной", поскольку он покажет, являетесь ли вы добрым, но легко управляемым, или более закрытым человеком, который настроен крайне скептически.

Фотография была впервые опубликована в видео на TikTok специалистом по оптическим иллюзиям Мией Илинь. Она удивила многих людей в социальных сетях.

Эта психологическая картина быстро завоевала популярность и требует только пристального взгляда на произведение искусства, которое покажет зрителю либо лицо мужчины, либо сутулую женщину с отвернутым лицом.

видео дня

В зависимости от того, что вы увидите в первый раз, это произведение искусства в желтом цвете покажет, что вы очень добрый человек или более скрытный со своими друзьями.

Что вы увидели первым?
Что вы увидели первым? / скриншот с видео

Женщина сутулится

Миа сказала, что те, кто видит сутулую женщину, глядя на фотографию, — это люди с "высочайшей моралью".

Миа объяснила: "Вы не только добры и прощаете, но еще и щедры. Вас восхищают за ваш позитив и эффективность".

Те, кто видел сутулую женщину, также намного лучше улавливают социальные сигналы и с большей вероятностью становятся социальными бабочками.

Тем не менее, один недостаток заключается в том, что на них легко могут повлиять их сверстники, и им нужно быть осторожными, чтобы их не раздражало негативное поведение других людей.

Мужское лицо

Люди, увидевшие лицо мужчины при первом взгляде на фотографию, с гораздо большей вероятностью окажутся "очень скрытным человеком".

Миа сказала: "Вы часто чувствуете, что никто по-настоящему не понимает вас настоящего. Вам нравится смотреть на вещи аналитически и логически, и вы не хотите угождать людям".

Те, кто видел мужское лицо, с большей вероятностью выделятся из толпы, пойдут своим путем и сами примут решения.

Тем не менее, такие люди, вероятно, желают получить поддержку от своих близких и хотят знать, что их ценят.

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тест по картинке оптическая иллюзия
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