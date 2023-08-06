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Каверзная оптическая иллюзия: нужной найти 6 животных, которые спрятались в саду

Сергей Кущ
6 августа 2023, 12:10 обновлено 6 августа, 12:10
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Разгадать эту оптическую иллюзию без подсказки будет очень сложно.
​Каверзная оптическая иллюзия
​Каверзная оптическая иллюзия / Фото: Mirror ​

Поддерживать здоровье мозга так же важно, как и всего остального организма, а один из лучших способов развития когнитивных функций мозга - это решать головоломки и другие тесты.

Если вы являетесь поклонником оптических иллюзий и хотите исследовать больше головоломок, то ранее мы публиковали оптическую иллюзию для тех, кто не боится трудностей: нужно найти орла на картинке.

Новая головоломка заставила людей ломать голову, пытаясь найти спрятанных животных, скрывающихся в оживленном саду, пишет Mirror.

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На картинке спряталось шесть животных, и чтобы назвать себя гением, нужно найти их всех всего за шесть секунд.

​Каверзная оптическая иллюзия
​Каверзная оптическая иллюзия / Фото: Mirror ​

Внимательно посмотрите на картинку выше. Сначала может показаться, что на картинке изображена семья, которая сидит в саду и жарит барбекю, а рядом на траве бегают и играют дети. Но на картинке изображены не только люди и растения, но и шесть животных.

Мы обязательно покажем вам решение, так что если вы еще не разобрались - не листайте дальше!

Каверзная оптическая иллюзия
Каверзная оптическая иллюзия / Фото: Mirror



​Напомним, ранее Главред рассказывал о безумной оптической иллюзии – только гений может за 7 секунд найти женщину без бровей. Эту оптическую иллюзию создал музей Долорес Ольмедо. В ней вы можете увидеть картину, наполненную лицом известной мексиканской художницы Фриды Кало.

Ранее мы предлагали вам разгадать головоломку, которая ставит в тупик большинство взрослых людей. Следует отгадать, сколько блоков показано на рисунке. Одним кажется четыре, а другим – только три.

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