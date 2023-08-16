Головоломка для тех, у кого блестящее зрение: надо найти пчелу всего за 7 секунд

Попробуйте разгадать крайне непростую головоломку – среди цветов нужно быстро обнаружить пчелу, которая очень хорошо спряталась от вашего взора.

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Найдите пчелу среди цветов / Jagranjosh

Если вам охота немного отдохнуть и потренировать мозг, разгадывайте головоломки. Они помогут расслабиться и провести время с удовольствием. На этот раз нужно найти пчелку, которая спряталась от вас среди цветов.

Головоломка, которую советует нам разгадать Jagranjosh, очень непростая. Чтобы найти пчелу, нужно проявить максимальную концентрацию и крайне внимательно смотреть на картинку.

На изображении – цветы разного цвета: желтого, красного и оранжевого. Ваша задача состоит в том, чтобы найти пчелку, которая где-то спряталась среди них. Пристально изучайте картинку глазами для разгадки.

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У вас есть всего 7 секунд!

Найдите спрятавшуюся пчелку всего за 7 секунд / Jagranjosh

Сдаетесь? Подсказка – для того, чтобы увидеть пчелу, нужно посмотреть в центр и чуть правее. Там она и спряталась.

Если смогли найти пчелку, у вас очень хорошее зрение / Jagranjosh

Ранее мы предлагали вам разгадать головоломку для самых внимательных. Нужно за 10 секунд угадать, силуэт какого животного изображен на картинке. На первый взгляд, кажется, что речь идет об акуле, но это не так.

Также можно попробовать разгадать головоломку, которая определит, насколько вы доверчивы. Вопрос в том, что вы увидели первым – руки или мозг.

Только гении найдут девочку среди фламинго, когда будут разгадывать еще одну головоломку. На решение задачки всего 6 секунд.

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