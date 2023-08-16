Головоломка для тех, у кого блестящее зрение: надо найти пчелу всего за 7 секунд

Если вам охота немного отдохнуть и потренировать мозг, разгадывайте головоломки. Они помогут расслабиться и провести время с удовольствием. На этот раз нужно найти пчелку, которая спряталась от вас среди цветов.
Головоломка, которую советует нам разгадать Jagranjosh, очень непростая. Чтобы найти пчелу, нужно проявить максимальную концентрацию и крайне внимательно смотреть на картинку.
На изображении – цветы разного цвета: желтого, красного и оранжевого. Ваша задача состоит в том, чтобы найти пчелку, которая где-то спряталась среди них. Пристально изучайте картинку глазами для разгадки.
У вас есть всего 7 секунд!
Сдаетесь? Подсказка – для того, чтобы увидеть пчелу, нужно посмотреть в центр и чуть правее. Там она и спряталась.
Ранее мы предлагали вам разгадать головоломку для самых внимательных. Нужно за 10 секунд угадать, силуэт какого животного изображен на картинке. На первый взгляд, кажется, что речь идет об акуле, но это не так.
Также можно попробовать разгадать головоломку, которая определит, насколько вы доверчивы. Вопрос в том, что вы увидели первым – руки или мозг.
Только гении найдут девочку среди фламинго, когда будут разгадывать еще одну головоломку. На решение задачки всего 6 секунд.
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