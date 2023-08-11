Головоломка для самых внимательных: надо угадать животное всего за 10 секунд

Разгадайте увлекательную головоломку – нужно по силуэту на странной картинке точно разобраться, какое же на самом деле животное там изображено.

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Угадайте за 10 секунд, какое животное на картинке / Indiatimes

Когда на работе одолела скука, время разгадывать головоломки. Необычные оптические иллюзии разнообразят ваш досуг и настроят мозг на креативный лад. На этот раз нужно определить, какое животное изображено на картинке.

Головоломка, которую нам предлагает разгадать Indiatimes, достаточно непростая. Нужно внимательно рассматривать картинку, чтобы понять, какое животное на ней изображено.

Ваша задача – найти животное за 10 секунд. И, нет, это не акула, как вам могло показаться.

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Если думаете, что это акула, вы ошибаетесь / Indiatimes

Сдаетесь? Животное, которое вы пытались угадать – дельфин.

На картинке изображен дельфин / Indiatimes

Ранее мы предлагали вам разгадать необычную головоломку, где надо за 10 секунд умудриться найти трех котов. Коты спрятались среди пингвинов и снеговиков, поэтому отыскать их не так просто.

Также мы советовали отгадать еще одну головоломку. В осеннем парке среди листвы надо всего за 7 секунд найти собаку. Задачка усложняется тем, что цвет шерсти собаки совпадает с цветом листьев.

Есть еще и другая необычная головоломка. Дается лишь 7 секунд, чтобы найти балерину среди деревьев. Балерина легкая и изящная, и найти ее будет не так сложно.

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