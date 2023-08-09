Головоломка, которая сломает ваш мозг: надо найти собаку в парке за 7 секунд

Если вы устали от серых и рутинных будней, разгадывайте головоломки. Оптические иллюзии можно изучать самому, с друзьями и даже семьей. На этот раз нам предстоит найти собаку, которая спряталась в осеннем парке.
Головоломка, которую нам предлагает разгадать Jagranjosh, крайне непростая. Нужно быть особенно внимательным человеком, чтобы действительно найти затаившуюся собаку.
На картинке – парк, поздняя осень. В парке где-то спряталась собака.
Ваша задача – найти собаку всего за 7 секунд. Задачка сложная, поэтому вам понадобится максимальная концентрация.
Не удалось найти собаку? Подсказка – собака в центре парка. Ее природный цвет совпадает с цветом осенних листьев, поэтому головоломка такая непростая.
К слову, мы уже предлагали вам разгадать головоломку с изюминкой. Среди других деревьев нужно найти такое, которое напоминает фигуру балерины. На решение задачки всего 7 секунд.
Кроме того, мы советовали очень сложную головоломку: нужно не только узнать, под какими числами цветы, но и решить последний пример. Головоломка для людей с высоким интеллектом.
Можете попробовать поразгадывать и головоломку, которая сводит с ума. Нужно за 10 секунд найти трех котов среди пингвинов и снеговиков.
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